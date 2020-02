नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में यूनियन बजट 2020(Union Budget 2020) पेश किया. बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर(Anurag Thakur) के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट पेश करने की अनुमति ली. वित्त मंत्री ने आज के इस आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार के किसानों के विजन को सामने रखा.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक देश के किसानों आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और इस क्षेत्र में कारगर कदम भी उठा रही है. पीएम फसल योजन को लेकर वित्त मंत्री ने इससे देश के कंडीशन्स पहले से बेहतर हुई है. उन्होंने कहा कि पीएम फसल योजना से 6.11 करोड़ किसानों हुआ लाभ है. वित्त मंत्री ने कहा आज की सरकार देश के अन्न दाता तो ऊर्जा दाता बनाने पर प्रयासरत है.

FM Nirmala Sitharaman #Budget2020 : Our government is committed to the goal of doubling farmers income by 2022

