Burger King Employee: बर्गर किंग का एक कर्मचारी बिगत 27 वर्षों में एक भी छुट्टी नहीं लिया. यह कर्मचारी ट्विटर के सबसे लोकप्रिय ट्रेंड में रहा. इसके लिए उसके नियोक्ता ने उसको गुडी बैग दिया है. केविन फोर्ड नामक बर्गर किंग कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा मूवी टिकट, एक स्टारबक्स सिपर, कुछ चॉकलेट और कुछ टकसालों वाला एक गुडी बैग मिला. लेकिन इंटरनेट उसके लिए सबसे बड़ा इनाम रहा. केविन की बेटी द्वारा शुरू किए गए फंडरेजिंग पेज को अब तक 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का डोनेशन मिल चुका है.Also Read - 25 साल की बहू की किडनी फेल होने पर ससुर ने किया ऐसा काम, लोग कर रहे तारीफ

केविन फोर्ड की बेटी सेरिना ने पिछले 27 वर्षों में कोई छुट्टी या छुट्टी नहीं लेते हुए अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने पिता द्वारा की गई कड़ी मेहनत को स्वीकार करने के लिए गोफंडमे पेज पर एक दान पृष्ठ शुरू किया. इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने क्राउड-फंडिंग वेबसाइट पर केविन के लिए अपना दिल और पैसा दोनों डाला है. Also Read - बाप ने 17 साल की बेटी तांत्रिक को ‘दान’ की थी, हाईकोर्ट ने कहा, बेटी को संपत्ति नहीं, जिसे दान में दिया जाए

डेलीमेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, GoFundMe पेज में 200,000 डॉलर से अधिक की धनराशि है. Also Read - दिल्ली के कई शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों IIT-DELHI, जामिया समेत 5,789 संगठनों का FCRA रजिस्‍ट्रेशन खत्‍म

Burger King employee trends after video shows that he was gifted a goodie bag for his 27 years of work dedicated to the company pic.twitter.com/MLJiW21yKE

— My Mixtapez (@mymixtapez) June 21, 2022