Bus Fare Hike Before Diwali : दिवाली से पहले, बस किराए में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है. कर्नाटक के बेंगलुरु-हुबली मार्ग पर बस टिकट की कीमत ने हवाई टिकट को भी मात दे दी है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक की राजधानी से हुबली के लिए बस का किराया लगभग 5,000 रुपये प्रति यात्री वसूला जा रहा है.

हुबली-धारवाड़ इंफ्रा नाम के एक ट्विटर पेज ने बेंगलुरु से हुबली के लिए बस और उड़ान के किराए की तुलना करते हुए स्क्रीनशॉट साझा किया है.

ट्विटर पर लिखा गया है कि बेंगलुरू और हुबली के बीच बस का किराया उड़ानों को कड़ी टक्कर दे रहा है और @SWRRLY को आपकी जानकारी के लिए दीपावली @sriramulubjp सर के लिए विशेष ट्रेनों को अधिसूचित करना बाकी है! #Hubballi #Bengaluru #Deepavali #DeepavaliSpecial."

Bus fares in between Bengaluru and Hubballi giving tough competition to flights😐

And @SWRRLY is yet to notify special trains for Deepavali@sriramulubjp sir for your information!#Hubballi #Bengaluru #Deepavali #DeepavaliSpecial pic.twitter.com/YUnQrSJlQv

— Hubballi-Dharwad Infra (@Hubballi_Infra) October 19, 2022