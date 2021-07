Cabinet Meeting Cancelled Today: साल 2019 में दूसरी बार पीएम का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की कैबिनेट का आज पहली बार विस्तार हो रहा है. आज शाम पीएम मोदी की कैबिनेट में नए मंत्री जुड़ सकते हैं तो वहीं ये भी खबर है कि कुछ पुराने मंत्रियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है. इस बीच एक बार फिर से प्रस्तावित आज सुबह 11 बजे होनेवाली कैबिनेट की बैठक को रद कर दिया गया है. इस बैठक के रद होने से केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सितंबर माह से दो माह के बकाये के साथ होगा डीए/डीआर का भुगतान

आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता था. Also Read - Cabinet Meeting Today: पीएम मोदी आज अपने मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी बात

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) and Cabinet meetings that were scheduled today have been cancelled Also Read - 7th Pay Commission: जुलाई से डीए/डीआर फिर से शुरू होने की खबर का वित्तमंत्री ने किया खंडन

— ANI (@ANI) July 7, 2021