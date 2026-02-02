  • Hindi
काम करते हुए हो गई ये 3 गलती तो कंपनी रोक देगी आपकी Gratuity, समझ लें कैसे लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई

ऐसी कोई संस्था जहां पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी एक दिन 10 या उससे अधिक कर्मचारियों ने काम किया हो,वो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत आती हैं. ग्रेच्‍युटी की रकम हर साल के लिए आधे महीने की सैलरी के बराबर होगी.

कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ‘ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट’ 1972 में लाया गया था.

सैलरीड क्लास को अपनी सैलरी के साथ-साथ कंपनी की तरफ से कई बेनिफिट भी दिए जाते हैं. जैसे- प्रॉविडेंट फंड, मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी. Gratuity किसी कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को एक निश्चित समय तक उसकी लॉयल सर्विस के लिए दिया जाने वाला थैंक्यू पेमेंट है. इसे पाने के लिए कर्मचारी को कंपनी के लिए कम से कम 5 साल तक काम करना होता है. लेकिन, कई मामलों में देखा जाता है कि 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद भी कंपनी से ग्रेच्युटी नहीं मिलती है. आइए जानते हैं क्या कंपनी एम्प्लॉयी की ग्रेच्युटी रोक सकती है? इसके क्या आधार हो सकते हैं? अगर आपकी सर्विस लॉयल थी, फिर भी आपकी ग्रेच्युटी रोकी गई है, तो आपके क्या अधिकार हैं:-

क्या कहता है ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट?
कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ‘ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट’ 1972 में लाया गया था. इस कानून के तहत खनन क्षेत्रों, फैक्ट्रियों, ऑइल फील्ड्स, वन क्षेत्रों, कंपनियों और पोर्ट्स जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने वाली उन संस्थाओं के कर्मचारियों को शामिल किया गया, जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. ग्रेच्युटी और भविष्यनिधि बिल्कुल अलग-अलग होती हैं. ग्रेच्युटी में पूरा पैसा नियोक्ता की ओर से दिया जाता है, जबकि भविष्यनिधि में कुछ अंश कर्मचारी से भी लिया जाता है.

क्या कंपनी ग्रेच्युटी रोक भी सकती है?
हां. अगर कर्मचारी की लापरवाही या अनैतिक व्यवहार के कारण कंपनी को नुकसान होता है, तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार रखती है. ग्रेच्युटी को रोकने के लिए कंपनी को पहले सबूत और उसकी वजह को पेश करना होगा. जो भी वजह कंपनी दे रही है, उसके लिए उसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना होता है. 3 परिस्थितियों में कंपनी कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोक सकती है.

1.कंपनी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर
अगर कर्मचारी पर कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा करने का आरोप साबित हो जाए, तो कंपनी को ग्रेच्युटी रोकने का पूरा अधिकार है. ये फैसला ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत वैलिड है. इस केस में कर्मचारी की 5 साल या 10 साल की सर्विस फिर मायने नहीं रखती.

2.कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर
अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी पर ऐसा काम करने का आरोप साबित होता है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, तो कंपनी उसकी ग्रेच्युटी रोक सकती है.

3.धोखाधड़ी या गबन का मामला
सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की किसी तरह की धोखाधड़ी, गबन या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की बात साबित हो जाती है, तो कंपनी उसे ग्रेच्युटी का हक देने से इनकार कर सकती है. ऐसी स्थिति में कंपनी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है.

कंपनी ने रोकी ग्रेच्युटी तो आपके पास क्या हैं अधिकार?

  • अगर 5 साल पूरे डेडिकेशन के साथ नौकरी करने, बर्ताव अच्छा रखने के बाद भी अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी की रकम नहीं देती है, तो कर्मचारी कंपनी में नोटिस भेज सकता है.
  • इसके बाद भी समस्या नहीं सुलझती, तो आपके पास कंपनी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के पास शिकायत करने का रास्ता खुला है.
  • मामले की जांच होगी और अगर कंपनी दोषी साबित होती है, तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी की पूरी रकम जुर्माने और ब्याज के साथ तय समय के अंदर देनी होगी.

क्या Gratuity के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी है?
ग्रेच्युटी के लिए आमतौर पर कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करना जरूरी माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में 4 साल और 240 दिन की सर्विस पूरी करने पर भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकता है.अगर किसी ने 5 साल की सर्विस पूरे होने के कुछ महीने पहले रिजाइन किया है और नोटिस पीरियड पर है, तो इसे भी नौकरी की अवधि में शामिल किया जाता है. क्योंकि नियमों के मुताबिक, नौकरी के आखिरी साल में 6 महीने से ऊपर काम करने की स्थिति में उसे पूरा साल माना जाएगा.

ग्रेच्युटी का कैल्कुलेशन कैसे होता है?
ग्रेच्युटी कैल्कुलेशन का फॉर्मूला आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर डिपेंड करता है. इसमें नौकरी की कुल अवधि को शामिल किया जाता है. ग्रेच्युटी की रकम हर साल 15 दिन के वेतन के बराबर जुड़ती है, जो 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने वालों को दी जाती है. हालांकि, इसमें 15 दिन का वेतन भी पूरे महीने की सैलरी के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि माना जाता है कि हर महीने चार रविवार को छोड़कर सिर्फ 26 दिन ही काम होता है. ऐसे में ग्रेच्युटी की गणना के लिए 30 दिन के बजाए सिर्फ 26 दिन को शामिल किया जाता है.

