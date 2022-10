Canara Bank FD Scheme : केनरा बैंक ने 666 दिनों के कार्यकाल के लिए एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है. इस योजना के अनुसार, निजी क्षेत्र के ऋणदाता अपने सामान्य ग्राहकों को 7 फीसदी की ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन जमाओं पर 7.5% की दर से ब्याज देने की पेशकश की जा रही है. सरकार के स्वामित्व वाले इस बैंक द्वारा शुरू की गई यह विशेष सावधि जमा योजना ₹2 करोड़ से कम की राशि के लिए है.Also Read - Canara Bank Lending Rates : केनरा बैंक उधार दरों में 15 bps की करेगा बढ़ोतरी, बढ़ेगी ईएमआई

केनरा बैंक ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है. अब अपने निवेश पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करें! पेश है केनरा स्पेशल डिपॉजिट स्कीम जो 666 दिनों के लिए निवेश करके 7.50% ब्याज देती है.

Now get maximum returns on your investment!

Presenting Canara Special Deposit Scheme that offers 7.50% interest by investing for 666 days. #CanaraBank #CanaraBankSpecialDepositScheme #666Days pic.twitter.com/I2WEoHzVQr

— Canara Bank (@canarabank) October 7, 2022