Cash Delivery Service: अगर आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. पैसे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब बैंक आपके घर पर पैसे पहुंचाएंगे. बैंकों से केवल यही सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि आप घर बैठे कोई और गैर वित्तीय सेवा भी ले सकते हैं. मिंट में प्रकाशित खबर के मुताबिक, psbdsb.in वेबसाइट ने सूचना दी है कि बैंक अत्यति टेक्नोलॉजीज प्रा लि और और इंट्रीग्रा माइक्रोसिस्टम प्रा लि और यूनिवर्सल टचप्वॉइंट के जरिए सेवाएं दी जाएंगी. देश के सभी राज्यों के लगभग 100 शहरों में ये सुविधाएं दी जाएंगी. Also Read - दिल्ली में शुरू हुई घर-घर राशन योजना, अब राशन की होगी होम डिलीवरी

वित्तीय सेवाओं में ग्राहक अब डीएसपी ऐप के जरिए या वेब पोर्टल के जरिए या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि ग्राहकों के खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. ग्राहक अपना डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पैसे देने वाले एजेंट आपके लिए माइक्रो एटीएम की सुविधा मुहैया कराएंगे. इसमें से कम से कम एक हजार और ज्यादा से ज्यादा 10000 रुपये तक निकाल सकते हैं. Also Read - now bank services to be costlier from 20th january | बैंक की ये 7 सर्विस 20 जनवरी के बाद नहीं होगी फ्री!

घर पर ही कलेक्ट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

अगर आप अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक हैं तो आपको दस अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी. इसमें चेकबुक, नए चेकबुक के लिए आवेदन, खाते संबंधी जानकारी, फॉर्म 15 जी और 15 एच की सुविधाएं. इसके अलावा ग्राहक लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए एजेंट ग्राहक के घर पहुंचकर जीवन प्रमाण ऐप के जरिए सर्टिफिकेट कलेक्ट करेगा. लेकिन, इन सभी सुविधाएं के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा.

एक साथ कई बैंकों की ले सकते हैं सेवाएं

अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग बैंकों के ग्राहक हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर उसी समय दूसरे बैंक की सेवा भी मिल सकती है. संबंधित बैंक एक बार आपके बारे में जानकारी दे देती है तो आपको घर बैठे ही दूसरी बैंक की सेवा भी मिल जाएगी. डीएसबी सिस्टम ग्राहक के सर्विस कोड को वैध करेगा. जो मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहक तक पहुंचेगा. जो सेवा आप चाहते हैं अगर वह 3 बजे तक जनरेट हो जाती है तो एजेंट आपको उसी दिन वह सेवा दे देगा. अगर उसके बाद कोई रिक्वेस्ट मिलता है तो अगले दिन उसे पूरा किया जाएगा.