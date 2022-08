How much cash is too much at home : इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने पहले भी कई जगहों पर छापेमारी कर लोगों के घरों से करोड़ों रुपये की नकदी बरामद की है. पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई में, प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. इससे पहले भी कई बार इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है.Also Read - government may now set limit on keeping cash at home | घर में कैश रखने की सीमा तय करेगी सरकार, उससे ज्‍यादा मिला तो होगा जब्‍त

एक आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकता है? अपने घर में कितनी नकदी रखी है, क्या आप सुरक्षित हैं और किसी जांच एजेंसी से नहीं डरते? आज हम इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

घर में रख सकते हैं कितना कैश?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, आप अपने घर में कितनी भी रकम रख सकते हैं, लेकिन अगर वह जांच एजेंसी द्वारा पकड़ी जाती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा वैध तरीके से कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो एजेंसी खुद कार्रवाई करेगी.

यहां बिंदुवार समझें