CBDT Extends Due Dates for E-filing of Various Income Tax Forms वित्त मंत्रालय ने रविवार को जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी. योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा.Also Read - ITR Filing Last Date: जानिए, किस तारीख तक फाइल कर सकते हैं आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था. सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य हैं. Also Read - ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमें से आई एक अच्छी खबर, अधिक ब्याज और विलंब शुल्क होगा वापस

जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल ना करने पर उन करदाताओं की खातिर विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, जिन पर कोई कर देयता नहीं है. वहीं कर देयता वाले लोगों के लिए, अधिकतम 1,000 रुपये प्रति रिटर्न विलंब शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गयी है.” Also Read - Electronic E-Filing: सीबीडीटी ने विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखें बढ़ाईं

वहीं इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को फॉर्म तीन को जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विवाद से विश्वास कानून के तहत भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना पूर्व शर्त है. सीबीडीटी ने कहा है कि उन्होंने भुगतान की अतिरिक्त राशि को बढ़ाया भी नहीं है.

(इनपुट भाषा)