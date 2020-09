ITR filing last date extended: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (Income Tax Filling Deadline ITR) भरने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया है. देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को ये बड़ी राहत दी है. अब आपके पास आयकर जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है. Also Read - आयकर रिटर्न फॉर्म भरने जा रहे हैं तो दें ध्यान, अब बड़े लेन-देन की...

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. विभाग ने ट्वीट में लिखा कि 'Covid महामारी की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है.'

Central Board of Direct Taxes (CBDT) further extends the due date for furnishing of belated & revised ITRs (Income tax return) for assessment yr 2019-20 from 30th September 2020 to 30th November 2020 pic.twitter.com/XrD4CsBbBN

— ANI (@ANI) September 30, 2020