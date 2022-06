Income Tax India: आयकर विभाग ने डिजिटल संपत्तियों के लिए टीडीएस कटौती संबंधी विस्तृत खुलासा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है. इसके तहत हस्तांतरण की तारीख और भुगतान की विधि के बारे में भी बताना होगा.Also Read - अब वरिष्ठ नागरिकों को भी दाखिल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं मिलेगी छूट; जानिए - नियमों में क्या हुआ बदलाव?

वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा है, जिसके तहत एक जुलाई से एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (TDS) लगाया जाएगा. Also Read - आयकर विभाग ने नये टीडीएस प्रावधान को लेकर दिशानिर्देश जारी किया

CBDT issues Circular No. 13/2022 dt 22.06.22 containing guidelines to remove difficulties wrt Section 194S, which comes into effect from 01.07.22. Section 194S mandates tax deduction @ 1% on transfer of Virtual Digital Asset by payer.

