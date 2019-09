नयी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर रखी गई थी.

Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th September to 31st October, in respect of persons whose accounts are required to be audited. pic.twitter.com/NKs8g6ZDNi

