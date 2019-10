नयी दिल्ली: आयकर विभाग ने शनिवार को तमिलनाडु में नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर में छापेमारी कर 30 करोड़ रुपये का कथित कालाधन जब्त किया. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को यह जानकारी दी.

CBDT: Group comprises several partnership firms & a trust controlled by a closely knit group of individuals. Search action covered 17 premises including residential premises of the group’s promoters. Premises are located in Namakkal, Perundurai, Karur&Chennai in Tamil Nadu. (2/3)

