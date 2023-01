BHIM UPI से ट्रांजैक्शन पर अब मिलेगा इंसेंटिव, कैबिनेट ने 2,600 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी

Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. भीम यूपीआई (BHIM UPI) से ट्रांजैक्शन पर आपको इंसेंटिव भी मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और भीम यूपीआई (Unified Payments Interface) के जरिये कम राशि के लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और UPI का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (POS) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा.

Cabinet approves the incentive scheme for the promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M) Read here: https://t.co/Z0xLqVCKOR #CabinetDecisions pic.twitter.com/aIiIKdSKxc — PIB India (@PIB_India) January 11, 2023