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केंद्र का बड़ा ऐलान, तीन साल तक मिलेगी टैक्स छूट, जानिए किसे और कौन सी इनकम पर मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज के व्यापक वर्ग को लाभ मिले.
केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान किया गया. अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से आने वाली डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस टैक्स छूट का उद्देश्य को-ऑपरेटिव में कम हिस्सेदारी वाले सदस्यों को प्रोत्साहन देना है, जिससे अधिक संख्या में लोग को-ऑपरेटिव से जुड़े.
को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम
को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकममुख्य रूप से सहकारी समितियों (Co-operative Societies) से संबंधित है. यह वह आय है जो किसी सहकारी समिति अपने सदस्यों को अपने मुनाफे या surplus का हिस्सा वितरित करती है.
यह क्या होता है?
सहकारी समिति जैसे क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर, हाउसिंग सोसाइटी, डेयरी या मार्केटिंग सोसाइटी अपने सदस्यों के साथ मिलकर काम करती है. अगर समिति को साल भर में मुनाफा होता है, तो उसका एक हिस्सा सदस्यों को डिविडेंड या पैट्रोनेज डिविडेंड (Patronage Dividend) के रूप में दिया जाता है. यह साधारण कंपनी के शेयर डिविडेंड से अलग होता है. कंपनी का डिविडेंड hareholding के आधार पर मिलता है. सहकारी समिति में डिविडेंड अक्सर सदस्य द्वारा समिति से की गई खरीदारी, बिक्री या उपयोग (patronage) के अनुपात में दिया जाता है. इसे रिफंड या लाभ का हिस्सा भी कहा जाता है.
भारत में टैक्स नियम (Income Tax Act, 1961)
फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाना आवश्यक है. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायक हैं.”
फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित नया प्रावधान
वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित एक नए प्रावधान के बारे में भी बताया. वित्त मंत्री के मुताबिक, सेफ हार्बर नियम के तहत, संबंधित विदेशी संस्थाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों को लागत पर 15 प्रतिशत का मार्जिन मिलेगा. सीतारमण ने कहा, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में परिचालन वास्तविक और लाभदायक बना रहे, साथ ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के बिना फर्जी संस्थाओं के निर्माण को रोका जा सकेगा.”
वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे घोषणा की कि तकनीकी चूक के लिए लगने वाले जुर्माने को अब निश्चित शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “इस कदम से व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कम होने और अनुपालन आसान होने की उम्मीद है.” (इनपुट एजेंसी से भी)
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