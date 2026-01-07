  • Hindi
दोगुना पैसा लौटाने का वादा कर लोगों से करवाता था निवेश... जानें उस शख्स की कहानी, जिसने दुनिया को सिखाया ठगी का सबसे खतरनाक तरीका

चार्ल्स पॉन्जी ने नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को मुनाफा देकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम रचा था, इस ठगी को पॉन्जी स्कीम का नाम दिया गया. आज भी पॉन्जी स्कीम बिना किसी असली व्यापार के गारंटीड रिटर्न का वादा कर लोगों को ठगने का सबसे बड़ा जरिया है.

बिना मेहनत के रातों-रात अमीर बनने का सपना जितना लुभावना होता है, उतना ही खतरनाक भी. दुनिया भर में निवेश के नाम पर होने वाली ठगी का सबसे चर्चित मॉडल ‘पॉन्जी स्कीम’ है, जिसका नाम एक ऐसे शातिर दिमाग शख्स पर पड़ा जिसने पूरी दुनिया को धोखा देने का एक अनोखा तरीका खोजा था. यह कहानी है चार्ल्स पॉन्जी की, जिसने लोगों के लालच को अपना हथियार बनाया.

वह शख्स जिसने खोजा ठगने का सबसे खतरनाक मॉडल

इतिहास में कई ठग हुए हैं, लेकिन चार्ल्स पॉन्जी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि उसने ठगी का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो आज 100 साल बाद भी डिजिटल युग में सक्रिय है. 1882 में इटली में जन्मा पॉन्जी जब अमेरिका पहुंचा, तो उसकी जेब खाली थी लेकिन दिमाग में अमीर बनने की बेतहाशा भूख थी. उसने देखा कि लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया.

कौन थे चार्ल्स पॉन्जी?

चार्ल्स पॉन्जी एक इतालवी अप्रवासी था, जिसने 1919 के आसपास बोस्टन में अपना इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया. वह दिखने में बेहद प्रभावशाली और बोलने में माहिर था. उसने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंपनी बनाई और लोगों को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे ठुकराना नामुमकिन था. उसने दावा किया कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक उत्तर कूपन (International Reply Coupon) के जरिए विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रहा है.

पैसा दोगुना करने का लालच और ठगी का मॉडल

पॉन्जी ने वादा किया कि वह निवेशकों के पैसे को महज 45 दिनों में 50% और 90 दिनों में दोगुना करके लौटाएगा. शुरूआत में उसने पैसे लौटाए भी लेकिन जबकि वह लोगों से लिए पैसे से कोई बिजनेस नहीं कर रहा था. इससे उस निवेश से अपने पर्सनली कोई लाभ नहीं हुआ. धीरे-धीरे जब लोगों को पैसा मिला तो देखादेखी दूसरे लोग अपना घर-कार बेचकर उसे पैसा देने लगे. और पॉन्जी के स्कीम में निवेश करने लगे. इस मॉडल में एक खामी थी कि लोगों से लिए पैसे से पैसा नहीं बन रहा था. पॉन्जी स्कीम तभी फेल होती है जब पुराने लोग अपना पैसा मांगने आ जाए और नए निवेशक इससे जुड़ने से मना कर दें. इससे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ता है और सारा स्कीम फेल हो जाता है. हालांकि, बोस्टन अखबार ने दावा किया कि उसके पास उतने कूपन नहीं थे, जितना वह दावा कर रहा है. अखबार के इसी दावे ने सबका ध्यान इस ओर खींचा.

कैसे पकड़ा गया चार्ल्स पॉन्जी?

पॉन्जी की सफलता इतनी बढ़ गई थी कि वह हर दिन लाखों डॉलर बटोर रहा था. लेकिन उसकी चमक ज्यादा दिन नहीं टिकी. जब लोगों के सामने असली सच आया, तो भगदड़ सी मच गई और हजारों लोग सड़क पर आ गए. पॉन्जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और वह 1949 में गुमनामी और गरीबी में मरा.

