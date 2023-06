Hindi Business Hindi

Chossing Home Loan Tenure: घर खरीदने के लिए लेने जा रहे हैं होम लोन, तो पहले ही जानें कितनी रखें EMI, जिससे मिले फायदा?

Choosing Home Loan Tenure: अगर लोन लेकर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लोन की ईएमआई ज्यादा कम रखने से क्या लाभ या नुकसान हो सकता है. उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है.

How to Choose the Right Home Loan Tenure?

How to Choose the Right Home Loan Tenure: जब होम लोन लेने की बात आती है, तो अपने फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए सही टेन्योर का चयन करना जरूरी होता है. आपके होम लोन का कार्यकाल मासिक ईएमआई निर्धारित करता है जिसे आपको पेमेंट करना होगा, और यह सीधे आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल योजना को प्रभावित करता है. आइए, समझते हैं कि किस तरह से होम लोन टेन्योर चुनें जो आपके बजट के अनुरूप हो और आपके फाइनेंशियल टार्गेट्स को प्राप्त करने में आपकी मदद करे.

फाइनेंशियल स्थिति का आकलन करें

होम लोन के टेन्योर को फाइनल करने से पहले, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज का मूल्यांकन करना जरूरी है. अपनी मासिक इनकम, मौजूदा खर्च और भविष्य के फाइनेंशियल लायबिलिटीज को ध्यान में रखें. यह निर्धारित करें कि आप अपने बजट पर दबाव डाले बिना अपनी इनकम का कितना हिस्सा आराम से होम लोन की ईएमआई में एलोकेट कर सकते हैं. नौकरी की स्टैबिलिटी, भविष्य की इनकम में वृद्धि और लोन टेन्योर के दौरान उत्पन्न होने वाले संभावित खर्चों पर विचार करें. यह मूल्यांकन आपकी पेमेंट कैपेसिटी की एक क्लियर पिक्चर प्रदान करेगा और आपको लोन टेन्योर के बारे में सही फैसला लेने में मदद करेगा.

कम ईएमआई के लिए लॉन्ग टेन्योर

होम लोन की लंबी टेन्योर का विकल्प चुनने से आपकी मासिक ईएमआई कम हो जाती है, जिससे यह ज्यादा मैनेजेबल हो जाती है. यदि आपका मासिक बजट सीमित है या अन्य फाइनेंशियल कमिटेमेंट्स हैं तो यह फायदे का सौदा हो सकता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि लंबी टेन्योर का मतलब समय के साथ अधिक इंटरेस्ट का पेमेंट करना भी है. अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टार्गेट्स पर विचार करें और एक्सटेंडेड टेन्योर के लिए कमिटमेंट करने से पहले कुल इंटरेस्ट एक्सपेंस को एनलाइज करें.

कम इंटरेस्ट के लिए शॉर्ट टर्म टेन्योर

अगर कम समय में ही होम लोन चुकता करना चाहते हैं, तो समय के साथ चुकाए जाने वाले कुल इंटरेस्ट को काफी कम कर सकते हैं. हालांकि ईएमआई की राशि ज्यादा होगी. यदि आपकी मासिक इनकम अधिक है या जल्दी से लोन मुक्त होना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट पर अच्छी-खासी रकम बचा लेंगे. यह ऑप्शन आपके लिए काफी उपयुक्त हो सकता है. लेकिन उसके पहले यह सुनिश्चित कर लें कि शॉर्ट टेन्योर आपके फाइनेंस पर दबाव तो नहीं डालेगी या अन्य जरूरी खर्चों के लिए पैसे की कमी तो नहीं होगी.

ईएमआई और टेन्योर के बीच बैलेंस बनाएं

ईएमआई राशि और लोन टेन्योर के बीच सही बैलेंस बनाना काफी जरूरी होता है. एक ऐसा टेन्योर चुनना जरूरी है जो आपको अपने अन्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज से समझौता किए बिना अपनी मासिक ईएमआई को आराम से मैनेज करने की अनुमति दे. टेन्योर और ईएमआई राशि के अलग-अलग एडजस्टमेंट का मूल्यांकन करने के लिए ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करें. लोन की इंटरेस्ट दरें, कोई भी प्री पेमेंट विकल्प, और लोन टेन्योर के दौरान इनकम में संभावित परिवर्तन जैसे कारकों पर विचार करना न भूलें.

प्री-पेमेंट के ऑप्शन पर भी गौर करें

लोन देने वाली संस्था द्वारा पेश किए गए प्री-पेमेंट और फोरक्लोज़र ऑप्शंस पर भी विचार करें. यदि आपके पास अपने लोन के लिए अतिरिक्त पेमेंट करने का साधन है, तो ऐसे प्रावधानों के साथ लंबी टेन्योर का विकल्प चुनना फायदेमंद हो सकता है. यह आपको समय के साथ मूल राशि और इंटरेस्ट के बोझ को कम करने की अनुमति देता है.

गौरतलब है कि सही होम लोन टेन्योर का चयन करने के लिए आपकी फाइनेंशियल स्थिति, लॉन्ग टर्म टार्गेट्स और री-पेमेंट कैपेसिटी पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है. आरामदायक और टिकाऊ लोन री-पेमेंट जर्नी सुनिश्चित करने के लिए अपनी मासिक ईएमआई और कुल इंटरेस्ट खर्च के बीच बैलेंस बनाएं.

(डिस्क्लेमर: यहां पर दी गई जानकारी केवल सामान्य इन्फॉर्मेशन के लिए है. होम लोन की टेन्योर का चयन व्यक्तिगत परिस्थितियों, फाइनेंशियल टार्गेट्स और प्रोफेशनल्स से एडवाइज के आधार पर किया जाना चाहिए. सही फैसला लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स या लोन एक्सपर्ट्स से सलाह लें.)

