ज्यादा लोन लेने से बढ़ जाता है क्रेडिट स्कोर, बार-बार चेक किया तो हो जाएगा कम...CIBIL के 6 भ्रम और इनकी सच्चाई

ज्यादातर लोग सिबिल स्कोर को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं. कई लोगों को लगता है कि अगर बार-बार चेक किया, तो सिबिल स्कोर गिर जाएगा. इसी तरह अगर ज्यादा लोन ले लिया या ज्यादा क्रेडिट कार्ड रख लिए, तो सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा. इस आर्टिकल से आपके ये कंप्यूज़न दूर हो जाएंगे.

भारत में क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से CIBIL (Credit Information Bureau India Limited) तैयार करता है.

CIBIL स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिटवर्थिनेस को दिखाता है. ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, जिसमें 750 या उससे ऊपर का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है. भारत में क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से CIBIL (Credit Information Bureau India Limited) तैयार करता है. इसके अलावा Experian, CRIF हाई मार्क और इक्विफैक्स जैसी संस्थाएं भी क्रेडिट स्कोर बनाती हैं. क्रेडिट स्कोर के बजाय लोग ‘CIBIL स्कोर’ से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं.

अलग-अलग सिबिल स्कोर के मायने?

अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है. आपको हर तरह के लोन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं. हो सकता है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन मिल जाए.

अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 749 के बीच है, तो भी ये अच्छा स्कोर है. बैंक आपको भरोसेमंद मानते हैं. ऐसे में लोन अप्रूव होने में दिक्कत नहीं आती. लेकिन, लोन की एक लिमिट होगी.

अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 699 के बीच आता है, तो ये एवरेज स्कोर माना जाता है. इस केस में कुछ बैंक आपपर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े बैंक आपको शायद लोन न दें.

अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से 649 के बीच आता है, तो इसे खराब माना जाता है. ऐसे में आपको कोई भी बैंक लोन देने से मना कर सकता है.

अगर आपका सिबिल स्कोर 600 के और भी नीचे है, तब इसे बेहद खराब माना जाता है. ऐसे में आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा. आप जब भी अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी कम मिलती है. हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिले ही नहीं.

CIBIL Score को लेकर लोगों में हैं ये 6 भ्रम और उनकी सच्चाई:-

भ्रम-1: बार-बार चेक करने से गिर जाता है सिबिल स्कोर.

सच्चाई: नहीं. खुद से बार-बार सिबिल स्कोर चेक करने से ये नहीं घटता है, क्योंकि इसे ‘सॉफ्ट इन्क्वायरी’ (Soft Inquiry) कहते हैं. इसका आपके स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता. अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए बार-बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, तो उसे ‘हार्ड इन्क्वायरी’ (Hard Inquiry) कहा जाता है. इससे आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है. बहुत सारी हार्ड इन्क्वायरी आपके स्कोर को कम कर सकती हैं. खासकर जब आप बार-बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं.

भ्रम-2:ज्यादा लोन लेने से बढ़ जाता है सिबिल स्कोर.

सच्चाई: ये भी एक गलत धारणा है. सिबिल स्कोर के बढ़ने का आपके लोन लेने से कोई संबंध नहीं होता. सिबिल स्कोर असल में आपके ज्यादा लोन लेने से नहीं, बल्कि टाइम से लोन चुकाने से जुड़ा होता है. यानी आप कोई भी और कितना भी लोन क्यों न लें. अगर आप हर महीने बिना मिस किए हुए इसकी EMI चुका नहीं पाते, तो इससे आपका सिबिल बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन तेजी से घट जरूर जाएगा.

भ्रम-3:ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना यानी सिबिल स्कोर बढ़ेगा.

सच्चाई: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप क्रेडिट कार्ड भले कितने ही रखें, लेकिन अगर इसका बिल नहीं चुकाएंगे या हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू ही भरते रहेंगे, तो आपका सिबिल तेजी से घटेगा. सिबिल स्कोर आपके कर्ज लेने की नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है.

भ्रम-4: 15 तारीख के पहले लोन के लिए अप्लाई किया तो सिबिल से फर्क नहीं पड़ता.

सच्चाई: ये एकदम एक गलत धारणा है. RBI के नियम के मुताबिक, हर महीने की 15 तारीख को आपकी क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट होती है. ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू है. RBI के मुताबिक, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब क्रेडिट स्कोर को जल्दी अपडेट करेंगे. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 तारीख से पहले लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको अच्छा सिबिल स्कोर ही दिखेगा.

भ्रम-5: ज्यादा लोगों के गारंटर बनेंगे तो सिबिल में फायदा होगा

सच्चाई: सिबिल बढ़ने और गारंटर बनने का कोई कनेक्शन नहीं है. जहां भरोसा न हो, वहां गारंटर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान हैं. क्योंकि, लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में बैंक बॉरोअर्स को बाद गारंटर को ही पकड़ते हैं. ऐसे में सिबिल तो बढ़ने से रहा, आपकी मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी.

भ्रम-6:चेक बाउंस होने से क्रेडिट स्कोर गिरता है.

सच्चाई: चेक बाउंस होने का सीधा असर सिबिल स्कोर पर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है.

किन गलतियों से बिगड़ जाता है सिबिल स्कोर?

अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI या बिलों का समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, तो CIBIL स्कोर पर असर पड़ता है.

अपनी क्रेडिट लिमिट का 50-60% से ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को बढ़ा देता है.

एक ही समय में बहुत सारे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं. इससे उनका स्कोर कम हो सकता है.

लोन सेटलमेंट यानी लोन राशि का कुछ हिस्सा माफ करवाना भी CIBIL स्कोर पर नेगेटिव असर डालता है.

अगर आपने किसी के लोन के लिए गारंटर बने हैं और उस व्यक्ति ने कोई गलती की है, तो उसका असर आपके CIBIL स्कोर पर भी पड़.

खराब सिबिल को ठीक करने के टिप्स?

अपना सिबिल स्कोर सुधारने के लिए लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम से भरें.

क्रेडिट कार्ड के बिल का कभी मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट न करें.

हमेशा पूरा बिल पे करें. कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट का पूरा इस्तेमाल न करें.लिमिट का 30% इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

अगर आपने एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं, तो पुराने लोन चुकाने के बाद क्लोजर रिपोर्ट जरूर लें.

बार-बार लोन या टॉप अप लोन के लिए अप्लाई न करें. किसी एक ही तरह का लोन न लें.

अपने पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड (जैसे होम लोन, कार लोन)और अनसिक्योर्ड (जैसे पर्सनल लोन) का बैलेंस बनाए रखें.