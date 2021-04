Citibank Credit Card: अमेरिकी वित्तीय सेवा प्रदाता समूह सिटीग्रुप (Citi Group) अब भारत से अपना बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी में लग गया है. सिटी बैंक (Citibank) ने गुरुवार को भारत में कंज्यूमर बैंकिंग (Consumer Banking) बिजनेस से बाहर निकलने का ऐलान किया. ऐसे में देश में क्रेडिट कार्ड (Credit Card Business) का कारोबार बढ़ने की इच्छा रख रहे लोगों के लिए यह एक सुनहरे अवसर के तौर पर देखा जा रहा है. पेमेंट इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एसबीआई (SBI) की कार्ड सब्सिडियरी समेत कई प्राइवेट बैंक इस वक्त सिटी बैंक के क्रेडिट कारोबार को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं. जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई तो बीते हफ्ते शुक्रवार को BSE में SBI कार्ड के शेयर में 7.5 फीसदी का उछाल देखा गया. Also Read - RBI imposes Rs 6 crore penalty on Yes Bank and Rs 2 crore on IDFC Bank | RBI ने यस बैंक और IDFC बैंक पर लगाया 8 करोड़ का जुर्माना

पेमेंट इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को खरीदने की दौड़ में एचडीएफसी बैंक शामिल नहीं हो पाएगा. हालांकि, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड कारोबार में सबसे बड़ा योगदान है. इसलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाये गए नए ग्राहकों को जोड़ने के प्रतिबंधो के चलते वो इसमें शामिल नहीं हो पाएगा.

जानकारों के मुताबिक, कई बैंक सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस दौड़ में आरबीएल, RBL, आईडीएफसी (IDFC) सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड बिजनेस को खरीदने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को इसका अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी बैंक इस कारोबार खरीदेगा ग्राहक उससे ही जुड़ जाएंगे. अभी बैंक ने कहा है कि वह ग्राहकों को तब तक सेवाएं देता रहेगा, जब तक कोई नया बैंक उसके रिटेल बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण नहीं कर लेता. बाद में अधिग्रहण करने वाले बैंक ग्राहकों को सेवाएं देगा.

गौरतलब है कि देशभर में सिटीबैंक के 25 लाख ग्राहक हैं. भारत में सिटी बैंक की तकरीबन 35 शाखाएं हैं. इनमें लखनऊ, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और सूरत जैसे शहर भी शामिल हैं, जहां पर सिटी बैंक की शाखाएं हैं. कंज्यूमर बिजनेस बैंकिंग में इसके करीब 4 हजार लोग काम करते हैं.