CNG Price Hike: आईजीएल ने आज से सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी हैं, जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

CNG Price Hike: आईजीएल (Indraprastha Gas Ltd (IGL) ने आज से सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं. दिल्ली में सीएनजी के दाम में की गई बढ़ोत्तरी के बाद आज से 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम होगी, वहीं गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 87.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी.

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने बताया है कि आज, 17 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत में 95 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही दिल्ली में सीएनजी की कीमत 79.56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. इससे पहले दिल्ली में इसी साल 8 अक्टूबर को सीएनजी की कीमतों में 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी.

आईजीएल ने रेट चार्ज जारी कर दिए हैं