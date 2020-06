CNG Rates: CNG के दामों में बदलाव किया गया है. अब अगर आप सीएनजी भराने जाते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने रिवाइज रेट जारी कर दिए हैं.

IGL ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है. ट्वीट में ये भी कहा गया है कि रिवाइज रेट, 2 जून, मंगलवार से लागू हो जाएंगे.

CNG retail price in NCT of Delhi being revised from Rs.42/ kg to Rs.43/ kg, w.e.f. 6 am on 2nd June 2020. — Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) June 1, 2020

CNG retail price in Noida, Greater Noida & Ghaziabad being revised from Rs.47.75/ kg to Rs.48.75/ kg, w.e.f. 6 am on 2nd June 2020. — Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) June 1, 2020

देश के दूसरे शहरों समेत दिल्ली में भी दाम बढ़ गए हैं. पहले जहां 42 रुपए किलो की दर से गैस भरा सकते थे अब वहीं इसे बढ़ाकर 43 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है. दिल्ली की तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी रेट बढ़ाए गए हैं.

CNG retail price in district Karnal, Haryana being revised from Rs.49.85 / kg to Rs.50.85 /kg, w.e.f. 6 am on 2nd June 2020. — Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) June 1, 2020

CNG retail price in district Rewari, Haryana being revised from Rs.54.15/ kg to Rs. 55 /kg, w.e.f. 6 am on 2nd June 2020. — Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) June 1, 2020

हरियाणा के करनाल जिले में CNG की दर 50.85 रुपए हो गई है. रेवाड़ी में 54.15 रुपए से बढ़कर 55 रुपए हो गई है.