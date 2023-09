Air India में हुआ Vistara का विलय, CCI की लगी मुहर

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टाटा एसआईए यानी विस्तारा एयरलाइंस (Tata SIA Airlines) के एयर इंडिया (Air India) में विलय की मंजूरी दे दी है. इसके साथ-साथ सीसीआई ने सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई है.

The Competition Commission of India (CCI) has approved merger of Tata SIA Airlines into Air India, and acquisition of certain shareholding by Singapore Airlines in Air India subject to compliance of voluntary commitments offered by the parties. pic.twitter.com/JHC7uPk0qW — ANI (@ANI) September 1, 2023