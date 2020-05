Zee समूह का ऑनलाइन कारोबार Zee Digital दिन दुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रहा है. इसने 2020 में शिखर की ओर बढ़ने की अपनी रफ्तार कायम रखी है. मार्च 2020 में इसने ComScore में 150 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया. ताजा रैंकिंग के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में इसमें 134 फीसदी की ग्रोथ हुई है. यह देश के टॉप मीडिया ग्रुप्स में सबसे अधिक वृद्धि है. Also Read - Zee Digital ने चालू वित्त वर्ष में लगाई लंबी छलांग, ComScore में तीसरे स्थान पर पहुंचा

Zee Digital ने अपने टॉप के कंप्टीटरों में सबसे तेज छलांग लगाई है. इसके टॉप कंप्टीटर Times Internet Group, Network 18 Group, India Today Group और HT Media Group हैं. इसमें से Times Group, Network 18, India Today Group ने क्रमशः 48 फीसदी, 20 फीसदी और 56 फीसदी की वृद्धि हासिल की है, वहीं Zee Digital की वृद्धि 134 फीसदी रही. Also Read - Anil Ambani's Reliance general entertainment group's channel Big Magic and ganga joined the Zee Group | रिलायंस जनरल एंटरटेनमेंट समूह के बिग मैजिक औऱ गंगा चैनल ज़ी ग्रुप में शामिल

ग्रुप के शानदार ग्रोथ हासिल करने में इसकी टॉप वेबसाइट्स Zee Business, India.com, और Zee News का अहम योगदान रहा. इन तीनों वेबसाइट्स ने क्रमशः 160 फीसदी, 113 फीसदी और 75 फीसदी की ग्रोथ हासिल की. इतना ही नहीं ग्रुप की एंटरटेनमेंट वेबसाइट BollywoodLife.com और टेक वेबसाइट BGR.in ने भी 100 फीसदी से अधिक की ग्रोथ हासिल की.

इस ग्रोथ पर संतुष्टि जाहिर करते हुए ZEE Group के Digital Publishing के सीईओ रोहित चढ्ढा ने कहा कि जी समूह इस वृद्धि का श्रेय न्यूजरूम में डाटा आधारित दृष्टिकोण को देता है. उन्होंने आगे कहा कि AI और ML का व्यापक इस्तेमाल हमें अगला 100 मिलियन यूजर्स हासिल करने में मदद करेंगे.

मार्च महीने में Zee Digital न्यूज और इंफॉर्मेशन कैटरगरी में भारत में यूनिक मोबाइल यूजर्स के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया. इतना ही नहीं इसी श्रेणी में ओवरऑल (डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों) यह चौथे स्थान पर रहा. इसने जनवरी 2020 की ComScore रिपोर्ट के मुताबिक अपने 125 मिलियन यूजर्स के आंकड़े को पार कर लिया.

Zee Digital के बारे में

Zee Digital में समूह का डिजिटल पब्लिशिंग और ओटीटी बिजनेस आता है. डिजिटल पब्लिशिंग में 12 भाषाओं की 20 बेवसाइट्स या ऐप्स हैं. इसमें न्यूज, एंटरटेनमेंट, टेक्नलॉजी, क्रिकेट, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल से जुड़े प्रमुख ब्रांड जैसे- ZeeNews.com, WIONews.com, DNAIndia.com, ZeeBusiness.in, India.com, Bollywoodlife.com, BGR.in, TheHealthsite.com, CricketCountry.com आदि शामिल हैं.