बेंगलुरू: कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई ने शनिवार को केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री पर कड़ी आपत्ति जताई. पार्टी की राज्य इकाई ने यहां ट्वीट किया, “राजग सरकार की एक और गड़बड़ी यह है कि उन्होंने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है. यह फिर से एलआईसी के निजीकरण और इसे निजी पार्टियों के लिए खोलने की बोली है. इससे लोगों की जमा पूंजी खतरे में होगी.”

An other blunder of the govt is the announcement of selling stake in LIC.

This is again bid to privatise LIC & open LIC to pvt parties putting people deposits in danger.

Govt is hell bent on selling country to their capitalist friends from railways to LIC India is up for sale.

— Karnataka Congress (@INCKarnataka) February 1, 2020