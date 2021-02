Withdraw Cash Without Touching ATM: कोरोना महामारी के काल में कुछ बैंकों द्वारा ATM मशीनों से संपर्क रहित निकासी (Contactless Cash Withdrawl) की पेशकश की गई थी. हालांकि यह सुविधा पूरी तरह लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि यह फीचर पूरी तरह संपर्क रहित नहीं थी. ऐसे में मास्टरकार्ड अब संपर्क रहित निकासी की सुविधा लेकर आया है. मास्टरकार्ड ने AGS Transact Technologies के साथ साझेदारी कर ली है. अब एटीएम पर आपको मशीन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होगी. क्योंकि बिना बटन को छुए आप पैसा भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको एक QR Code को स्कैन करना होगा. बता दें कि AGS Transact Technologies (AGSTTL) ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, जिसकी सहायता से आप बिना एटीएम मशीन को छुए पैसों की निकासी कर सकते हैं. Also Read - 6 Changes From 1st February: आम बजट में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 फरवरी से आप पर भी पड़ेगा इसका असर

पैसे निकालने का क्या होगी प्रक्रिया (Method of Cash Withdrawal)

– इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बैंक के मोबाइल ऐप्लीकेशन को खोलना होगा. यहां आपको QR Cash Withdrawal का विकल्प दिखाई देगा. इसे आपको क्लिक करना होगा.

– अगले चरण में जितने पैसे की निकासी करनी है उस अमाउंट को फोन पर डाले.

– अगले चरण में आपके सामने एटीएम मशीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा. इसे स्कैन कर लें.

– अब प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें, और कंफर्म करें.

– अगले चरण में आपसे आपके बैंक एटीएम का पिन मांगा जाएगा. इसे भरकर सबमिट करें.

– अब आपको कैश मिल जाएगा.

AGSTTL के अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल महामारी के समय बल्कि बैंक एटीएम में धोखाधड़ी को कम करने में भी मदद मिलेगी. उनका कहना है कि इस तकनीक पर दो-ढाई साल पहले से ही काम चालू है.