नई दिल्लीः कोरोना वायरस का असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार में दिखने लगा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. गुरुवार की सुबह निफ्टी और सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला. खबर लिखे जाने तक निफ्टी में 519 प्वाइंट गिरकर 9,939.40 पर रुका और वहीं सेंसेक्स 1708.24 प्वाइंट गिरकर 33,989.16 पर रुका.

माना जा रहा है कि बाजार में पूरे दिन गिरावट देखी जा सकती है. इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस है. महामारी घोषित होने के बाद से कई बड़े देशों ने आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में काफी असर पड़ा है. अमेरिकी बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला. अमेरिकी बाजार में 6 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में जबर्दस्त गिरावट देखी गई है. बेंचमार्क डाउ जोन्स 1400 अंकों से ज्यादा फिसला, जिससे संकेत लेते हुए एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली.

