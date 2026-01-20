By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पेट्रोल-डीजल गाड़ी को EV में कनवर्ट करवाने पर आएगा कितना खर्च? यहां जानें पूरा प्रॉसेस
Cost of converting petrol car to EV: दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक (EV) में कनवर्ट करना एक स्मार्ट विकल्प बन रहा है. जानें इसमें आने वाले खर्च, सरकार की नई नीति और इससे जुड़े फायदे-नुकसान...
हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा कारण है. सरकार अब क्लीन मोबिलिटी (Clean Mobility) पर जोर दे रही है. स्मॉग टावर और सख्त नियमों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो रहे हैं. बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच अब अपनी पुरानी कार को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना एक व्यावहारिक समाधान बनकर उभरा है. खास तौर पर दिल्ली-NCR जैसे क्षेत्रों में, जहां वाहनों की उम्र सीमा तय है, रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) एक नई उम्मीद लेकर आई है.
क्या है EV पॉलिसी 2.0 और सब्सिडी?
दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 पर काम कर रही है. इस ड्राफ्ट में मौजूदा पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने (Retrofitting) के लिए प्रोत्साहन का सुझाव दिया गया है. योजना के तहत, पहले 1,000 रेट्रोफिट्स के लिए प्रति वाहन 50,000 रुपये की छूट दी जा सकती है.
पेट्रोल-डीजल कार को EV में बदलने का प्रॉसेस
कन्वर्जन प्रोसेस में कार के इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) और उससे जुड़े हिस्सों को हटाकर एक इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन लगाया जाता है. इसमें मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर, बैटरी पैक और चार्जिंग सिस्टम फिट किया जाता है. यह सिस्टम मौजूदा गियरबॉक्स के साथ मिलकर काम करता है और बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा से गाड़ी को चलाता है.
कुल कितना आएगा खर्च?
एक पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का अनुमानित खर्च 2 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच आता है. यह कीमत गाड़ी की उम्र, मॉडल, बैटरी की क्षमता और लेबर कॉस्ट के आधार पर बदल सकती है. हालांकि, यह एकमुश्त बड़ा खर्च लगता है, लेकिन भविष्य की बचत इसे किफायती बनाती है.
EV कन्वर्जन के मुख्य फायदे
इलेक्ट्रिक किट लगवाने का सबसे बड़ा फायदा कम ऑपरेशनल कॉस्ट है. पेट्रोल-डीजल की तुलना में बिजली से गाड़ी चलाना बहुत सस्ता पड़ता है. इसके अलावा, EV में चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, जिससे मेंटेनेंस (जैसे ऑयल चेंज) का झंझट खत्म हो जाता है और खर्च में भारी कमी आती है.
पुरानी गाड़ियों को मिलेगा नया जीवन
दिल्ली में पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल के लिए 10 साल की समय सीमा तय है. रेट्रोफिटिंग किट की मदद से आप अपनी पुरानी पसंदीदा कार को कानूनी रूप से सड़क पर दोबारा चला सकते हैं. यह न केवल सस्टेनेबल है बल्कि आपकी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में जाने से भी बचाता है. रेट्रोफिटिंग के कुछ नुकसान भी हैं. गाड़ी के मुख्य हिस्सों को बदलने से उसकी डायनामिक्स, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, इंजन हटने के बाद कार की रीसेल वैल्यू (Resale Value) काफी कम हो सकती है.
EV किट हाई-वोल्टेज पर काम करती है, इसलिए बैटरी पैक और वायरिंग की क्वालिटी बहुत मायने रखती है. लोकल इंस्टॉलर्स के पास अक्सर आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता की कमी होती है, जिससे लॉन्ग-टर्म सर्विस मिलना मुश्किल हो जाता है. किसी भी गड़बड़ी से आग लगने या तकनीकी खराबी का खतरा बना रहता है.
