COVID-19 Second Wave: पर्यटन और यात्रा उद्योग, जो कोविड -19 संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होने से पहले ठीक होने लगा था. अब इस वित्तीय वर्ष में राजस्व पूर्व-महामारी के स्तर, रेटिंग के केवल 35-40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. इसकी जानकारी एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को दी. जबकि कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में पूंजी जुटाई है और नकद घाटे में कटौती के लिए लागत-नियंत्रण उपायों के साथ जारी रहेगी, यात्रा में एक महत्वपूर्ण गिरावट, और महामारी के बारे में निरंतर अनिश्चितता उनके क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में कोरोना 89 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत

यह क्रिसिल के तीन सेक्टर की बड़ी कंपनियों के अध्ययन के अनुसार है, जो कि वित्त वर्ष 2020 में 11,300 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ घरेलू पर्यटन और यात्रा उद्योग के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है. Also Read - Indian Railway News: आज फिर से शुरू की जा रही हैं शताब्दी समेत 50 स्पेशल ट्रेनें, जानें- किस राज्य के यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

टूर और ट्रैवल ऑपरेटर भारत और विदेशों में हवाई/बस टिकटिंग, अवकाश और कॉपोर्रेट यात्रा दोनों के लिए होटल/पैकेज जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं. इन कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में अपने राजस्व में 2,300 करोड़ रुपये की गिरावट देखी, जो कि वित्त वर्ष 2020 के स्तर का केवल 20 प्रतिशत था, देशव्यापी लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण यात्रा में तेज कमी आई है. Also Read - दिल्ली में कोविड-19 के 124 नए मामले, सात लोगों की मौत; केजरीवाल ने शुरू किया योग, मेडिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उद्योग को गतिरोध में लाया गया था – गर्मी की छुट्टियों के कारण चरम यात्रा का मौसम – जिससे राजस्व में 95 प्रतिशत की कमी आई. हालांकि, हवाई यातायात में सुधार और छोटी घरेलू छुट्टियों की मांग के साथ, चौथी तिमाही तक राजस्व को पूर्व-महामारी स्तर के 55 प्रतिशत तक बढ़ाने के बाद, भाग्य ने धीरे-धीरे सुधार करना शुरू कर दिया.

फिर दूसरी लहर शुरू हुई. इसके प्रभाव के तहत, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एक बार फिर से लगभग धुलाई होने की उम्मीद है, लेकिन इस बार राज्य-स्तरीय लॉकडाउन के कारण ऐसा होगा.

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता कहते हैं, “राज्यों ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है और टीकाकरण दरों में सुधार की उम्मीद है, हम देखते हैं कि दूसरी तिमाही से घरेलू यात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों और इनबाउंड यात्रा जैसे क्षेत्रों में केवल रिकवरी देखी जा सकती है, दूसरी छमाही में और वह भी तभी जब विदेशों में यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाती है.”

“इसके अलावा, बैठकों और कार्यक्रमों को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित करने के साथ, कॉपोर्रेट यात्रा दबाव में रहने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, इस वित्तीय वर्ष में राजस्व पूर्व-महामारी के स्तर के एक तिहाई से थोड़ा ही ज्यादा हो सकता है.”

इस वित्तीय वर्ष में भी, क्रिसिल ने कहा कि उद्योग को लगभग 150-200 करोड़ रुपये का परिचालन नकद घाटा होने की उम्मीद है, हालांकि पिछले साल की तुलना में काफी कम है, बेहतर बुकिंग और लागत पर निरंतर नियंत्रण के साथ.

उन्होंने कहा, ट्रैवल ऑपरेटरों की ऋण पर सीमित निर्भरता है क्योंकि कम प्राप्य की तुलना में उच्च ग्राहक अग्रिम और लेनदारों के कारण उनका कार्यशील पूंजी चक्र आमतौर पर नकारात्मक होता है. इसके अलावा, कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में निकट अवधि की अनिश्चितताओं के बीच पूंजी जुटाई, जिससे इस वर्ष 85 करोड़ रुपये के मामूली ऋण चुकौती के मुकाबले उनकी नकदी शेष राशि 4,300 करोड़ रुपये से अधिक हो गई.

क्रिसिल रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन वैद्यनाथन कहते हैं, “उद्योग के लिए चांदी की परत लोगों की यात्रा करने की मौलिक इच्छा कम नहीं हुई है. फ्रांस, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों ने पिछले दो महीनों में अपनी सीमाओं को खोलना शुरू कर दिया है. पर्यटकों को वापस लाएं. संयुक्त राज्य अमेरिका से जल्द ही सूट का पालन करने की उम्मीद है. हालांकि, भारतीय संदर्भ में अनिश्चितताएं जारी हैं, जिसमें टीकाकरण दरों में सुधार, भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को खोलना और कॉपोर्रेट यात्रा वास्तव में महामारी की दुनिया में कैसे आकार लेती है. ये अनिश्चितताएं, निरंतर नुकसान के साथ, इस क्षेत्र पर हमारे नकारात्मक ²ष्टिकोण को चलाती हैं और प्रमुख निगरानी योग्य भी हैं.”

(With IANS Inputs)