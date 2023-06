Hindi Business Hindi

Credit Card Balance Transfer: अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं बैलेंस ट्रांसफर तो पहले जाने लें ये जरूरी बातें, जिनसे दिक्कतें रहेंगी कम

Credit Card Balance Transfer: अगर क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं बैलेंस ट्रांसफर तो पहले जाने लें ये जरूरी बातें, जिनसे दिक्कतें रहेंगी कम

Credit Card Balance Transfer: अगर क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पहले कई जरूरी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन चुनने से पहले, प्रासेस को समझना और एक सही निर्णय लेने के लिए अलग-अलग फैक्टर्स पर विचार करना महत्वपूर्ण है.

Credit card balance transfer what to know?

Credit Card Balance Transfer: What To Know: क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड लोन को सही तरीके मैनेज करने के लिए एक उपयोगी टूल हो सकता है. इसमें कम ब्याज दरों के साथ बकाया राशि को एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करना शामिल है. हालांकि, बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन चुनने से पहले, प्रासेस को समझना और सही निर्णय लेने के लिए अलग-अलग फैक्टर्स पर विचार करना महत्वपूर्ण है.

Trending Now

बैलेंस ट्रांसफर को समझें

क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर आपको अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड लोन को खास अवधि के लिए कम या शून्य प्रारंभिक ब्याज दर के साथ नए कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. आमतौर पर छह महीने से लेकर एक वर्ष या उससे अधिक तक. इसका उद्देश्य इंटरेस्ट पेमेंट पर पैसा बचाना और लोन का तेजी से पेमेंट करना है. यह उच्च ब्याज दरों से अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन बैलेंस ट्रांसफर ऑफर से जुड़े नियमों और शर्तों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है.

फीस और चार्जेज

बैलेंस ट्रांसफर के साथ आगे बढ़ने से पहले, इसमें शामिल फीस और चार्जेज का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है. जबकि कुछ क्रेडिट कार्ड शून्य या कम ट्रांसफर चार्जेज का ऑफर कर सकते हैं, अन्य कुल ट्रांसफर की गई राशि का एक फीसदी चार्ज कर सकते हैं. अपनी कुल बचत पर इन चार्जेज के प्रभाव पर विचार करें. इसके अतिरिक्त, नए कार्ड से जुड़े किसी भी सालाना चार्जेज से अवगत रहें और यह रीव्यू करें कि बैलेंस रकम ट्रांसफर के लाभ इन लागतों से अधिक हैं या नहीं.

इंट्रोडक्टरी इंटरेस्ट रेट्स

बैलेंस ट्रांसफर के प्राथमिक लाभों में से एक इंट्रोडक्टरी ब्याज दर है, जो आमतौर पर चल रही दर से कम है. हालांकि, इंट्रोडक्टरी अवधि के संबंध में नियम और शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है. यह सुनिश्चित करें कि आप इस बात को जानते हैं कि कम दर कितने समय तक चलेगी और इंट्रोडक्टरी अवधि समाप्त होने के बाद दर कितनी बढ़ जाएगी. बचत को अधिकतम करने के लिए प्रचार अवधि के भीतर ट्रांसफर की गई शेष रकम का पेमेंट करने के लिए तैयार रहें.

क्रेडिट स्कोर के भी देखें

बैलेंस ट्रांसफर आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संभावित परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है. एक नया क्रेडिट कार्ड लेना और बैलेंस राशि ट्रांसफर करना आपके क्रेडिट स्कोर को अस्थायी रूप से कम कर सकता है. हालांकि, अपने लोन को कंसॉलिडेट करने और लगातार पेमेंट करने से आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात और क्रेडिट में सुधार हो सकता है. इसके अतिरिक्त, पुराने क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करने से बचें, क्योंकि यह आपके क्रेडिट इतिहास और औसत अकाउंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है.

गौरतलब है कि क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड लोन के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार के साथ उनसे संपर्क करना आवश्यक है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें व्यापार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES