बैंक कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज...तो हर दिन आपको मिलेगा 500 का मुआवजा, जानिए क्या है RBI का नियम

RBI Credit Card Rules: क्रेडिट कार्ड बंद कराने की रिक्वेस्ट के बाद बैंक देरी कर रहा है तो RBI के नियम जानें. तय समय के बाद रोज 500 रुपये मुआवजा मिल सकता है. आइए जानते हैं इस नियम के बारे में विस्तार से...

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नहीं मानी रिक्वेस्ट तो हर दिन 500 रुपये मुआवजा देगा बैंक (Image: Canva)

RBI Credit Card Rules: अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और उसे बंद करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को क्लोजर रिक्वेस्ट दे सकते हैं. RBI के नियम के मुताबिक, ग्राहक की रिक्वेस्ट मिलने के बाद बैंक को क्रेडिट कार्ड 7 वर्किंग डे के अंदर बंद करना होता है. यह नियम उन मामलों में लागू होता है, जब कार्ड पर कोई बकाया राशि बाकी न हो. इसलिए कार्ड बंद कराने से पहले पूरा बिल चुकाना जरूरी है.

देरी होने पर रोज 500 रुपये का मुआवजा

अगर आपने कार्ड बंद कराने की रिक्वेस्ट दी है, सभी बकाया पैसे चुका दिए हैं और इसके बाद भी बैंक 7 वर्किंग डे के अंदर कार्ड बंद नहीं करता, तो ग्राहक को मुआवजा मिल सकता है. नियम के अनुसार, तय समय खत्म होने के बाद बैंक को हर दिन 500 रुपये देने होते हैं. यानी 8वें दिन से कार्ड बंद होने तक हर दिन के हिसाब से मुआवजा जुड़ सकता है. यह रकम देरी के दिनों के आधार पर बढ़ती जाएगी.

बैंक कार्ड बंद न करे तो क्या करें?

सबसे पहले अपनी क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड संभालकर रखें. अगर आपने बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कस्टमर केयर, ईमेल या किसी दूसरे तरीके से रिक्वेस्ट की है, तो उसका रेफरेंस नंबर, ईमेल, SMS या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें. इसके बाद बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इससे आपके पास यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड रहेगा कि आपने समय पर कार्ड बंद कराने की रिक्वेस्ट दी थी.

30 दिन में समाधान नहीं तो RBI में शिकायत

अगर बैंक के स्तर पर शिकायत करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप RBI के Integrated Ombudsman Scheme के तहत शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए अपनी क्लोजर रिक्वेस्ट, बैंक से हुई बातचीत और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड संभालकर रखें. शिकायत करते समय यह जानकारी काम आएगी. कार्ड बंद कराने से पहले रिवॉर्ड पॉइंट्स इस्तेमाल कर लें और कार्ड से जुड़े ऑटो-पेमेंट या सब्सक्रिप्शन भी बंद कर दें.

कार्ड बंद कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

क्रेडिट कार्ड बंद कराने से पहले पूरा बकाया चुकाना सबसे जरूरी है. इसके अलावा उपलब्ध रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लें और कार्ड से जुड़े EMI, ऑटो-पेमेंट या सब्सक्रिप्शन की जानकारी चेक कर लें. क्लोजर रिक्वेस्ट मिलने का बैंक से कन्फर्मेशन जरूर लें. अगर 7 वर्किंग डे के बाद भी कार्ड एक्टिव दिख रहा है, तो बैंक से लिखित शिकायत करें और जरूरत पड़ने पर RBI में शिकायत दर्ज करें.