नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकट से जूझ रहे वाहन क्षेत्र को सरकार से हरसंभव मदद का बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय वाणिज्यिक वाहनों की मांग पैदा करने के लिये अगले तीन महीने में पांच लाख करोड़ रुपये तक की 68 सड़क परियोजनाएं शुरू करेगा.

Union Minister Nitin Gadkari: There is a fact that as far as the present economic data is concerned automobile sector is facing problem, because of global economy, demand & supply. Govt is already with the automobile industry & under the Finance Ministry we’ll find out a solution pic.twitter.com/F24mvNFyJQ

— ANI (@ANI) September 5, 2019