Crude Oil Price Today, 22 March 2021: कच्चे तेल की कीमतों में (Crude oil price) आज भी गिरावट देखी जा रही है. यूरोप के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Corona) देखी जा रही है. जिसकी वजह से फिर से लॉकडाउन (Lockdown) लगाना पड़ा है. इसका असर कच्चे तेल की मांग पर देखा जा रहा है. लॉकडाउन लगाने से कच्चे तेल की मांग (Crude oil demand) में कमी आ रही है. इससे क्रूड की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है.

सोमवार को ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 60 सेंट या 0.9 फीसदी की गिरावट के साथ 63.93 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ नजर आया है. अमेरिकी तेल (WTI Crude Oil) 68 सेंट यानी 1.1 फीसदी की गिरावट के साथ 60.74 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता हुआ देखा गया. अभी तक ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) और डब्लूटीआई क्रूड (WTI Crude) की कीमतें पिछले सप्ताह से अभी तक 6 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं. जर्मनी ने भी पांचवें महीने लॉकडाउन (Lockdown) का विस्तार करने की योजना बनाई है. जर्मनी में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसका सीधा असर असर क्रूड की मांग पर देखा जा रहा है.

पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगी देशों के संगठन (OPEC+) ने मांग में कमी को देखते हुए उत्पादन में कटौती (Deduction in Production) जारी रखने का फैसला किया है. उधर, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन (Crude Oil Production) बढ़ा है, क्योंकि वहां की कच्चे तेल की ड्रिलिंग करने वाली कंपनियों ने कीमतों में तेजी का फायदा उठाने के लिए रिग्स की संख्या बढ़ाई है.

जनवरी के बाद अमेरिका में ऑयल रिग्स की संख्या सबसे ज्यादा हैं. ऊर्जा सेवा फर्म बेकर ह्यूजेस कंपनी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका में पिछले हफ्ते ऑयल रिग्स की संख्या 9 बढ़ी है. इससे वहां रिग्स की तादाद 411 पर पहुंच गई. अमेरिका में रिग्स की संख्या पिछले सात महीनों से लगातार बढ़ रही है. पिछले साल अगस्त (244) के रिकॉर्ड निचले स्तर से रिग्स की संख्या लगभग 70 फीसदी ज्यादा है.