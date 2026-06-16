Oil Price Today (June 16): कच्चे तेल के भाव में गिरावट जारी- गिरती कीमतों ने आज छुआ 4 मार्च का स्तर, बाजार में खुशहाली

अमेरिका-ईरान में शांति-समझौते के ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में शांति की खबरों से पूरी दुनिया राहत की सांस लेती दिख रही है. कच्चे तेले के दामों पर इसका सकारात्मक असर दिख रहा है. तीन महिने बाद पहली बार तेल के दामों में बड़ी गिरावट दिखी है.

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अमेरिका-ईरान में समझौते की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट (तस्वीर @unsplash.com)

अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहा सैन्य संघर्ष अब खत्म होता दिख रहा है. दोनों देशों ने सोमवार को ही शांति-समझौते का ऐलान किया है इसके बाद से कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार को कच्चे तेल के दाम 83 डॉलर प्रति बैरल (bbl) पर पहुंच गए. तेल की इन कीमतों ने बीते 3 महीने में पहली बार 4 मार्च वाली कीमतों का स्तर छुआ है.

अमेरिका और इजरायल ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इसके बाद से 16 सप्ताह तक यह संघर्ष जारी रहा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें लगातार भड़क रही थीं और इसकी सप्लाई में भी मुश्किलें आ रही थीं. अमेरिका-ईरान के शांति समझौते के ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीदें बढ़ गईं, जिससे तेल के दाम लगातार दूसरे दिन ठंडे पड़ते दिख रहे हैं.

इन्वेस्टिंग.कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबि, भारतीय समयानुसार आज सुबह 7.44 बजे ऑयल बाजार में ब्रेंट क्रूड के दाम 83.20 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर ट्रे़ड कर रहे थे, जबकि इससे पहले दिन यह 83.17 डॉलर प्रति बैरल के दाम पर बंद हुआ था.

हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ये तेल की कीमतें कब तक नीचे गिरेंगी या स्थिर हो जाएंगी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने एक बार फिर दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर की ताजा पोस्ट में कहा, ‘ईरान इस पर राजी हो गया है कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा!

इसके अलावा यह खबर सरासर झूठ है कि अमेरिका ईरान को 300 मिलियन डॉलर की रकम देगा.’ इसके बाद एक बार फिर इस शांति समझौते पर चिंताएं दिखने लगी हैं और इस खबर के बाद तेल के घटते दामों ने फिर धीरे-धीरे उबलना शुरू कर दिया है.

इस समझौते का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है और यहां लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी उछाल के साथ खुले हैं और हरे निशान में कारोबार करते दिख रहे हैं. वहीं सोने के दामों में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.