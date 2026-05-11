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Cumulative Or Non Cumulative Fixed Deposit Investment Income Return Tax Benefit

Cumulative या Non-Cumulative? आपके लिए कौन सी FD सही? किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा

आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करानी चाहिए. 5 साल के लॉक-इन पीरिएड से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिलेगा. वहीं, FD में 5 साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

अपने भविष्य की चिंता हर किसी को होती है. ऐसे में इमरजेंसी के समय के लिए हम कुछ न कुछ इंतजाम करके रखना चाहते हैं. जब भी हमारे पास एकमुश्त या ज्यादा पैसा आता है और हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो पहला ख्याल हमारे मन में FD का ही आता है. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करना अब भी भारतीयों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है. लेकिन FD के लिए बैंक का ब्रांच और इंटरेस्ट देखना ही काफी नहीं है. अगर सही स्कीम की पहचान न किया जाए, तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए.

आज के समय में कई लोग रिटायरमेंट प्लानिंग, Monthly Income और सुरक्षित निवेश के लिए FD का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन गलत विकल्प चुनने पर बाद में Cash Flow की दिक्कत हो सकती है. इसलिए अगर आप Fixed Deposit कराने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपना पैसा कहीं जमा करने से पहले Cumulative और Non-Cumulative FD का फर्क समझ लेना चाहिए.

कितने साल के लिए FD कराने पर मिलता है ज्यादा रिटर्न? ब्याज पर कैसे होता है TDS का कैल्कुलेशन, कैसे ले सकते हैं लोन?

क्या होती है Cumulative FD?

Cumulative FD में बैंक हर महीने या तिमाही ब्याज नहीं देता. ब्याज मूल रकम में जुड़ता रहता है. मैच्योरिटी पर पूरी रकम एक साथ मिलती है. इसे compounding का फायदा मिलता है, इसलिए लंबे समय में रिटर्न ज्यादा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपने 5 साल के लिए FD करवाई है, तो पूरा ब्याज जोड़कर मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा.

क्या होती है Non-Cumulative FD?

Non-Cumulative FD में ब्याज रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है. बैंक मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ब्याज आपके खाते में भेज देता है. इसमें मैच्योरिटी पर सिर्फ मूल रकम वापस मिलती है. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, जिन्हें हर महीने या समय-समय पर रेगुलर इनकम चाहिए.

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किसमें ज्यादा फायदा?

अगर सिर्फ कुल रिटर्न की बात करें, तो Cumulative FD अक्सर ज्यादा फायदा देती है. इसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है. यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहता है. लेकिन, अगर आपको हर महीने खर्च के लिए पैसों की जरूरत है, तो Non-Cumulative FD ज्यादा उपयोगी हो सकती है.

किसके लिए कौन सी FD सही?

नौकरीपेशा और लंबे समय के निवेशकों के लिए Cumulative FD सही रहेगी.

रिटायर्ड लोग या रेगुलर इनकम चाहने वाले Non-Cumulative FD कराएं तो बेहतर रहेगा.

बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के लक्ष्य तय किए हैं, तो Cumulative FD चुनना चाहिए.

मासिक खर्च चलाने वाले निवेशक को भी Non-Cumulative FD कराना चाहिए.

टैक्स का ध्यान जरूरी

दोनों तरह की FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है. भले ही Cumulative FD में पैसा बाद में मिले, लेकिन ब्याज हर साल टैक्स के दायरे में माना जाता है.

कितने साल के लिए FD कराने पर मिलेगा फायदा?

आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करानी चाहिए. 5 साल के लॉक-इन पीरिएड से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिलेगा. वहीं, FD में 5 साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है. आपको अपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता.

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ब्याज पर कैसे होता है TDS का कैल्कुलेशन?

अगर आपकी FD पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया ब्याज 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो उस पर 10% के हिसाब से TDS कटेगा. वहीं, अगर आपने PAN नहीं दिया है, तो 20% की दर से टैक्स काटा जा सकता है.

कितना ले सकते हैं लोन?

आप अपनी FD पर लोन भी ले सकते हैं. FD की वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है. यानी अगर आपने 1.5 लाख रुपये की FD करा रखी है, तो आपको 1 लाख 35 हजार रुपये लोन के तौर पर मिल जाएगा. ऐसे में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से 1-2% ज्यादा ब्याज देना होगा. यानी अगर FD पर 4% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 5 से 6% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.

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