क्या आपको भी आ रहा कॉल फॉरवार्डिंग का वॉयस मैसेज? कर बैठे ये गलती तो चुटकियों में खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

आज के समय में मोबाइल फोन सबसे जरूरी चीज हो गई है. ये वॉलेट का एडवांस वर्जन है. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक के काम इसी मोबाइल फोन से होते हैं. लगभग सभी स्मार्टफोन पर कॉल फॉरवर्डिंग और वॉयस OTP की सुविधा मिलती है. कॉल फॉरवर्डिंग और वॉयस OTP कॉल भी सामान्य कॉल की तरह दिखती है. इसलिए ज्यादातर लोग इसे आम बातचीत का हिस्सा समझते हैं. लेकिन, अब इसी को स्कैमर्स धोखाधड़ी का नया हथियार बना रहे हैं. इससे बचने के लिए सावधानी ही सबसे अहम हथियार है. वो कहते हैं ना- सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी.

आज की लाइफस्टाइल में ऑनलाइन शॉपिंग आम बात हो गई है. कई ई-कॉमर्स साइट कूरियर सही मालिक तक डिलीवर करने के लिए OTP या वॉयस मैसेज का तरीका अपनाते हैं.पार्सल कंफर्म करने या डिलीवरी रीशेड्यूल के बहाने खास कोड डायल करने को कहा जाता है. स्कैमर्स को कॉल फॉरवार्डिंग स्कैम का आइडिया इसी से आया है.

आइए जानते हैं क्या है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम? इसे कैसे पहचानें? ये स्कैम कैसे होता है? कौन से लोग इस स्कैम के सॉफ्ट टारगेट होते हैं? किन बातों को ध्यान में रखकर आप इस स्कैम से बच सकते हैं? अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का शिकार हो गए, तो आपको क्या करना चाहिए:-

कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम क्या है?

यह एक ऐसा साइबर फ्रॉड है, जिसमें ठग किसी बहाने से यूजर के फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव करवा लेते हैं. इसके लिए स्कैमर्स खुद को कूरियर या डिलीवरी एजेंट बताकर यूजर से एक खास कोड डायल करने को कहते हैं.जैसे ही यूजर वह कोड डायल करता है, उसके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है. इससे उसकी OTP व जरूरी कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होने लगती हैं. इसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कहा जाता है.

इस स्कैम को कैसे पहचानें?

आपने कोई सामान ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन आपके पास डिलीवरी का मैसेज आ जाए तो ये स्कैम हो सकता है.

कॉल या मैसेज करने वाला आपसे खास OTP मांगे, तो ये स्कैम हो सकता है.

अगर आपको *21*, *61*, *67* या *401* से शुरू होने वाले USSD कोड से कॉल आए और कॉल फॉरवर्डिंग का वॉयस मैसेज भी मिले, तो ये स्कैम हो सकता है.

कैसे होता है ये स्कैम?

साइबर ठग पहले कूरियर या डिलीवरी एजेंट बनकर यूजर को कॉल करते हैं. फिर एक SMS भेजा जाता है. इसमें *21*, *61*, *67* या *401* से शुरू होने वाला एक USSD कोड होता है. आपको इसमें बताया जाता है किइस कोड को डायल करने से पार्सल कन्फर्म या डिलीवरी रीशेड्यूल हो जाएगी.जैसे ही पीड़ित वह कोड डायल करता है, उसके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग अपने आप एक्टिव हो जाती है.

कॉल फॉरवर्डिंग से बैंक अकाउंट कैसे खाली हो जाता है?

कॉल फॉरवर्डिंग से बैंक से आने वाली कॉल, ट्रांजैक्शन OTP और वॉट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स की वेरिफिकेशन कॉल सीधे साइबर अपराधियों के फोन पर जाने लगती हैं. इससे ठग बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.कई बार पीड़ित को तब इस बात की जानकारी मिलती है, जब उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है या सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है.

इस स्कैम के लिए कौन होते हैं सॉफ्ट टारगेट?

स्कैमर्स सबसे ज्यादा युवाओं और महिलाओं को टारगेट करते हैं. आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग की इन्हीं लोगों को लत होती है. डिलीवरी या पार्सल का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कॉल सही है. वो जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और कॉल फॉरवर्डिंग का एक्सेस दे बैठते हैं.

कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से बचने के टिप्स

इस स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी अनजान कॉलर पर तुरंत भरोसा न करें.

अगर कोई कूरियर या डिलीवरी के नाम पर आपसे कोई कोड डायल करने को कहे तो उसे साफ मना कर दें. कोई भी असली कंपनी आपसे इस तरह का कोड डायल करने को नहीं कहती है.

अपने मोबाइल का एक्सेस कंट्रोल अपने पास रखें. हर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हर तरह का कंसेंट न दें.

स्कैम का शिकार हो जाए तो क्या करें?

अगर आप पार्सल डिलीवरी स्कैम के शिकार हो गए हैं, तो तुरंत एक्शन लें. सबसे पहले अपने बैंक या पेमेंट ऐप को सूचना देकर ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाएं. 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें. स्कैम से जुड़ी सारी चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन डिटेल सबूत के रूप में सेफ रखें.

अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड बदलें. मोबाइल/कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करें. जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की और ठग पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी.