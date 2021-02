DA hike as per 7th Pay Commission, arrears, salary increase, LTA: कोरोना संकट में सबसे ज्यादा अगर किसी पर मार पड़ी है तो वो हैं सरकारी कर्मचारी. मोदी सरकार ने पिछले साल देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा के कुछ ही दिन बाद सरकार कर्मचारियों को साल में दो बार मिलने वाले महंगाई भत्ते को स्थगित कर दिया था. इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है. कहा जा रहा है कि मोदी सरकार महंगाई भत्ते में कम से कम 4 फीसदी की बढोतरी करने वाली है. Also Read - 7th Pay Commission Latest Updates: बजट से मिली निराशा, जानें अब कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA

दरअसल मोदी सरकार ने All India Consumer Price Index की घोषणा कर दी है. इसी इंडेक्स से महंगाई भत्ते की दर तय होती है. इसी इंडेक्स के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारिओं और इतने ही पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

सरकार ने जून 2021 तक डीए में बढोतरी को स्थगित कर रहा है. इस तरह कर्मचारिओं को तीन बार डीए में बढ़ोतरी से वंचित रहना पड़ा है. अगर हर बार 3 से 4 फीसदी डीए में वृद्धि होती तो उनको 10-12 फीसदी की वृद्धि मिलती. ऐसे में यह देखना होगा कि अगर मोदी जून के लिए डीए की घोषणा करती है तो वह कितने फीसदी डीए की घोषणा करती है.

ज्ञात हो कि सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढोतरी के कारण ही सैलरी बढ़ती है. उनका मूल वेतन हर साल नहीं बढ़ता. अक्सर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर दस साल पर कुल डीए को मूल वेतन में मिलाकर नया वेतनमान बना दिया जाता है. अगर मोदी सरकार जून 2021 में डीए में अच्छी खासी वृद्धि करती है तो कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी.