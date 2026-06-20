महंगाई के बीच बड़ा फैसला! जुलाई में बढ़ेगा DA? जानिए किस राज्य में कब होगी सैलरी बढ़ने की घोषणा

बढ़ती महंगाई के बीच जुलाई में DA बढ़ने की उम्मीद तेज हो गई है. कई राज्यों में DA और एरियर को लेकर अहम फैसले जल्द लिए जा सकते हैं.

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DA बढ़ाने पर विचार कर रहे राज्य (image: zee news)

पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सरकारें DA बढ़ाने और बकाया भुगतान पर विचार कर रही हैं.

केंद्र सरकार पहले ही 2% DA बढ़ाकर इसे 60% कर चुकी है.

बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनभोगी जुलाई में नई DA बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं.

आने वाले दिनों में राज्यों के बजट और सरकारी घोषणाओं पर लाखों कर्मचारियों की नजर रहेगी.

महंगाई भत्ते (DA) को लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सरकारें DA बढ़ाने और बकाया भुगतान पर विचार कर रही हैं DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों, डिफेंस कर्मियों, बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा है, जिसे समय-समय पर महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है. इसे साल में दो बार ‘ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (AICPI) के आधार पर बदला जाता है. livemint की खबर के मुताबिक, आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में नई घोषणाएं की जाती हैं और जनवरी और जुलाई में इन्हें लागू किया जाता है. इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है और इसका कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ता है. DA पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और लागू स्लैब रेट के हिसाब से इस पर इनकम टैक्स लगता है. ध्यान दें कि DA सिर्फ़ पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को ही मिलता है. DA और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और करीब 65 लाख रिटायर्ड केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (जिनमें डिफेंस कर्मी और रिटायर्ड लोग शामिल हैं) को फ़ायदा होगा.

DA बढ़ाने पर विचार कर रहे राज्यों की लिस्ट

पंजाब

पंजाब सरकार ने 30 मई को कहा कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों (सभी कैटेगरी के) और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 की अवधि के बकाया DA और DR के भुगतान पर विचार करेगी. सरकार ने यह भी कहा कि एक सब-कमेटी 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए संशोधित सैलरी और पेंशन लाभों के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाये के भुगतान पर चर्चा करेगी.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पुष्टि की है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA की घोषणा 22 जून को राज्य के अगले बजट में की जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार, 7वें राज्य वेतन आयोग के बारे में उन्होंने कहा कि 2016 और 2019 के बीच का DA बकाया लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जा चुका है. इससे पहले उन्होंने भरोसा दिलाया था कि राज्य DA बकाया के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और बकाया एरियर की समीक्षा कर रही है. वित्त विभाग को सैलरी टालने से जुड़ा अपना नोटिस वापस लेने और पेंशन का बकाया एरियर जारी करने का निर्देश दिया गया है. सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों को राज्य की रीढ़ की हड्डी बताया और कहा कि सरकार उनके कल्याण और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

DA की घोषणाओं का ऐलान कब-कब किया गया

खास बात यह है कि यह घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल 1 जनवरी से DA और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी के बाद की गई है. इससे यह हिस्सा बेसिक पे (मूल वेतन) के 58% से बढ़कर 60% हो गया है. ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार समीक्षा की जाती है; DA की नई घोषणाएं मार्च और अक्टूबर में होती हैं और इन्हें जनवरी और जुलाई में लागू किया जाता है.

इसके बाद मई में, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधित DA और DR की घोषणा की. इसने मूल वेतन में ₹48,000 से ₹1,17,000 और DA में ₹435 से ₹1,050 तक की बढ़ोतरी की.

इसके बाद भारतीय रेलवे ने भी DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की. रेलवे बोर्ड ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए DA और DR में संशोधन किया गया है.