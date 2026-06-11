DDA ने फिर बढ़ाई बुकिंग की डेडलाइन, नरेला-कड़कड़डूमा के फ्लैटों पर दे रहा भारी छूट, किन लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

Narela DDA Flats Discount: दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA हाल ही में नरेला में फ्लैट बुक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब लोग 30 जून तक कर्मयोगी आवास योजना के तहत अपने लिए पसंदीदा फ्लैट आसानी से बुक कर सकते हैं. डेट बढ़ाने के साथ-साथ फ्लैट्स की कीमतों पर सीधे 25 फीसदी का तगड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है. यदि आप भी दिल्ली में घर तलाश रहे हैं, तो नरेला के पॉकेट-6, 9 और 13 के साथ-साथ A1 और A4 के शानदार फ्लैट्स बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
DDA ने अपने हाउसिंग सोसायटी में 1BHK, 2BHK और 3BHK के फ्लैट्स बनाए हैं. इस बार ये स्कीम केंद्र, राज्य, पीएसयू, सरकारी बैंकों, यूनिवर्सिटी और सरकारी स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Bodies) में काम करने वाले या वहां से रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए है. सबसे बड़ी बात ये है कि फ्लैट्स की बिक्री पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर हो रही है.
25% की छूट के बाद फ्लैट्स के दाम,
नरेला के इन फ्लैट्स की लोकेशन काफी बढ़िया है. ये फ्लैट्स यूईआर-2 (UER-II) और जीटी करनाल रोड के पास स्थित हैं. यहां से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा, बहुत जल्द यहां मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है. सुविधाओं की बात करें तो सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है. फ्लैट्स में बड़ी बालकनी, पर्याप्त पार्किंग स्पेस, बड़ा कॉमन एरिया, कम्युनिटी सेंटर और क्लब हाउस जैसी तमाम एडवांस सुविधाएं मौजूद हैं.
फ्लैट्स की बिक्री के साथ-साथ DDA ने एक मेगा ई-ऑक्शन में बंपर कमाई की है. कुल 142 संपत्तियों और प्लॉट्स के लिए डीडीए को 1,321 करोड़ रुपये की बोलियां मिली हैं, जबकि इनका रिजर्व प्राइस केवल 480 करोड़ रुपये था, यानी डीडीए को उम्मीद से कहीं अधिक कीमत मिली है. कड़कड़डूमा इलाके की संपत्तियों को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा क्रेज देखा गया. कड़कड़डूमा के पॉकेट 21-22 में एक कमर्शियल प्लॉट के लिए 36 खरीदारों ने बोली लगाई और इसकी अंतिम बोली रिजर्व प्राइस से 10 गुना से भी ज्यादा ऊपर चली गई. बता दें कि कड़कड़डूमा इलाके के फ्लैट्स खरीदने की भी लास्ट डेट 30 जून तक बढा गई है..
अगर आप भी नरेला में फ्लैट लेना चाहते हैं, तो देर न करें क्योंकि अब बहुत कम फ्लैट ही बचे हैं. बुकिंग के लिए आप डीडीए की आधिकारिक आवास पोर्टल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी या मदद के लिए डीडीए के टोल फ्री नंबर 1800 11 0332 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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