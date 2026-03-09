Hindi Business Hindi

DDA फ्लैट मालिक दें ध्यान! मेंटनेंस रूल्स में होने जा रहा ये बड़ा बदलाव, जानें किस दिन से लागू होंगे नए नियम

DDA Flat Maintenance Rules 2026: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अब अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की देखभाल खुद करेगा. यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, जिसके तहत फ्लैट मालिकों को सुरक्षा और सफाई जैसी सुविधाओं के लिए तिमाही आधार पर सर्विस चार्ज देना होगा.

DDA Flat Maintenance Service Charge details: दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्लैट्स (DDA Flats) में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अब फ्लैट्स की रोजमर्रा की देखरेख और सुविधाओं के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा. DDA ने मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं और एक साफ-सुथरा माहौल देना है. बता दें कि अब तक मेंटेनेंस की स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

DDA खुद करेगा अपने फ्लैट्स का मेंटनेंस

DDA के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस की नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है. इस बदलाव के बाद, सोसायटियों में साफ-सफाई और सुरक्षा का जिम्मा सीधा DDA के पास होगा. इसमें कॉमन एरिया जैसे सीढ़ियां और कॉरिडोर की सफाई, छत और पानी की टंकियों की सफाई और पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा व्यवस्था शामिल होगी. DDA न केवल सफाई और सुरक्षा देखेगा, बल्कि लिफ्ट, बिजली के कॉमन सिस्टम और बेसमेंट की देखरेख भी करेगा. इसके अलावा, सीढ़ियों और कॉरिडोर की छोटी-मोटी मरम्मत का काम भी अब DDA की जिम्मेदारी होगी. कचरा प्रबंधन और गार्डनिंग के पाइपलाइन की देखभाल भी इसमें शामिल है.

हर तीन महीने में आएगा सर्विस चार्ज का बिल

सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए DDA फ्लैट मालिकों से सर्विस चार्ज लेगा. यह बिल हर तीन महीने में भेजा जाएगा. फ्लैट मालिकों को यह भुगतान समय पर करना होगा ताकि सेवाओं में कोई बाधा न आए. वहीं, DDA यह जिम्मेदारी तब तक उठाएगा जब तक उस हाउसिंग पॉकेट में 80 प्रतिशत फ्लैट्स में लोग रहने न लगें या वहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) रजिस्टर न हो जाए. इन दोनों में से जो भी काम पहले होगा, तब तक DDA ही मेंटेनेंस का काम देखता रहेगा.

फ्लैट के साइज पर निर्भर करेगा चार्ज

सर्विस चार्ज की राशि सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी. यह आपके फ्लैट के साइज, LIG, MIG, HIG आदि, और उसकी कैटेगरी के आधार पर तय की जाएगी. इस चार्ज पर अलग से GST भी देना होगा. महंगाई को देखते हुए इन रेट्स में हर साल बदलाव भी किया जा सकता है. बता दें कि फ्लैट मालिकों को बिल मिलने के 10 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा. यह पेमेंट आप ऑनलाइन या कैश काउंटर पर कर सकते हैं. अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना पड़ सकता है.

