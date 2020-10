Deadline for filing returns by individual taxpayers for 2019-20 extended: व्यक्तिगत करदाताओं के लिये आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा एक महीने और बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी. वित्त मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा एक महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई है. Also Read - इनकम टैक्स रिटर्न भरने में की है कोई गलती तो कर लें सुधार, बस करना होगा ये काम, जानिए