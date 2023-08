Hindi Business Hindi

Decoding The Idv Formula How Insurance Companies Determine The Market Value Of Your Vehicle

Decoding the IDV Formula: बीमा कंपनियां आपके वाहन का मार्केट वैल्यू कैसे तय करती हैं, जानें- क्या है IDV फॉर्मूला जिससे तय होता है वैल्यू?

Decoding the IDV Formula: आईडीवी फॉर्मूला वाहन बीमा सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण एलीमेंट है, जो बीमा कंपनियों को प्रीमियम की गणना करने और क्लेम का सही तरीके निपटान करने में मदद करता है.

How Insurance Companies Determine the Market Value of Your Vehicle.

How Insurance Companies Determine the Market Value of Old Vehicles: जब वाहन बीमा (Vehicle Insurance)की बात आती है, तो इसकी सबसे खास बातों में बीमाकृत घोषित मूल्य (IDV) तय करना होता है. आईडीवी (IDV) किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में प्रीमियम राशि की गणना (Calculation) और दावा निपटान (Claim Settlement) के लिए आधार के रूप में कार्य करता है. बीमा कंपनियां (Insurance Companies) वाहन (Vehicle) के बाजार मूल्य (Market Value) को प्रभावित करने वाले विभिन्न फैक्टर्सों को ध्यान में रखते हुए आईडीवी की गणना (Calculation) करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला का इस्तेमाल करती हैं.

Trending Now

आइए, यहां पर समझते हैं कि आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) (IDV Formula) क्या है और इसके जरिए इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से गाड़ी का वैल्यू तय करती हैं?

आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) क्या है?

आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) एक बेसिक टूल है जिसका इस्तेमाल बीमा कंपनियां (Insurance Companies) किसी वाहन (Vehicle) के मौजूदा बाजार मूल्य (Market Value) का पता लगाने के लिए करती हैं. फॉर्मूला निम्न तरह से समझ सकते हैं:

आईडीवी (IDV)

=

मैन्यूफैक्चरर की लिस्टेड प्राइस

−

डेप्रीसिएशन प्राइस

IDV= मैन्युफैक्चरर की लिस्टेड प्राइस−डेप्रीसिएशन प्राइस

इस समीकरण में, निर्माता (Manufacturer) की सूचीबद्ध प्राइस वाहन (Vehicle) की एक्स-शोरूम प्राइस को संदर्भित करती है, जिसमें निर्माता (Manufacturer) द्वारा स्थापित किसी भी अतिरिक्त सहायक टूल की कॉस्ट भी शामिल है. दूसरी ओर, डेप्रीसिएशन, समय के साथ वाहन (Vehicle) के मूल्य में कमी को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

डेप्रीसिएशन फैक्टर्स

डेप्रीसिएशन दर आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) में एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह वाहन (Vehicle) की उम्र पर आधारित है. बीमा कंपनियां आमतौर पर एक स्टैंडर्ड डेप्रीसिएशन पैमाने का पालन करती हैं, जो इस प्रकार है:

6 महीने तक पुराने वाहनों (Vehicles) के लिए: 5% डेप्रीसिएशन

6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम पुराने वाहनों (Vehicles) के लिए: 15% डेप्रीसिएशन

1 से 2 वर्ष के बीच के वाहनों (Vehicles) के लिए: 20% डेप्रीसिएशन

2 से 3 वर्ष के बीच के वाहनों (Vehicles) के लिए: 30% डेप्रीसिएशन

3 से 4 वर्ष के बीच के वाहनों (Vehicles) के लिए: 40% डेप्रीसिएशन

4 से 5 वर्ष के बीच के वाहन (Vehicle)ों के लिए: 50% डेप्रीसिएशन

यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पांचवें वर्ष के बाद, आईडीवी (IDV) पॉलिसीधारक (Policy Holders) और बीमा कंपनी (Insurance Companies) के बीच म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर तय की जाती है.

आईडीवी गणना (IDV Calculation) को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स

मूल आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) निर्माता (Manufacturer) की सूचीबद्ध प्राइस और डेप्रीसिएशन के आसपास घूमता है, ऐसे अन्य फैक्टर्स भी हैं जो अंतिम आईडीवी को प्रभावित कर सकते हैं:

वाहन (Vehicle) का निर्माण और मॉडल

वाहन (Vehicle) का प्रकार और उसका ब्रांड इसके बाजार मूल्य (Market Value) को प्रभावित कर सकता है. हाई-एंड मॉडल या लक्जरी कारों की ऊंची लागत के कारण उनकी आईडीवी अधिक हो सकती है.

स्थान

पॉलिसीधारक की भौगोलिक स्थिति वाहन (Vehicle) के बाजार मूल्य (Market Value) पर प्रभाव डाल सकती है. वाहनों (Vehicles) की प्राइस एक एरिया से दूसरे एरिया में भिन्न हो सकती हैं.

गाड़ी कितनी पुरानी है?

डेप्रीसिएशन के अलावा, वाहन (Vehicle) की कुल आयु भी इसकी आईडीवी तय करने में भूमिका निभाती है.

वाहन (Vehicle) की स्थिति

वाहन (Vehicle) में की गई कोई भी टूट-फूट, संशोधन या परिवर्तन इसके बाजार मूल्य (Market Value) को प्रभावित कर सकता है.

गौरतलब है कि आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) वाहन (Vehicle) बीमा सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण एलीमेंट है, जो बीमा कंपनियों को प्रीमियम की गणना (Calculation) करने और क्लेम का सही तरीके निपटान करने में मदद करता है. आईडीवी गणना (IDV Calculation) में योगदान देने वाले विभिन्न घटकों को समझकर, पॉलिसीधारक बीमा खरीदते समय सूचित निर्णय ले सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा मिले. यह पहचानना आवश्यक है कि जबकि आईडीवी फॉर्मूला (IDV Formula) एक मानक डेप्रीसिएशन पैमाने का पालन करता है.

RECOMMENDED STORIES