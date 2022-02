Delhi Airport: राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टी1 टर्मिनल का परिचालन आज से शुरू हो गया है. DIAL द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) के तीन टर्मिनल हैं – T1, T2 और T3. दिल्ली हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू टर्मिनल के रूप में किया जाता है. टर्मिनल 1 का उपयोग वर्तमान में सस्ते वाहकों द्वारा किया जाता है.Also Read - IGI Airport: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू की संपर्क रहित ई-बोर्डिग सुविधा

बता दें, गोवा से इंडिगो की उड़ान 6E-6532 से यात्रियों को अत्याधुनिक आगमन सुविधा प्राप्त हुई. फ्लाइट 24 फरवरी की सुबह करीब 3.20 बजे पहुंची.

नए आगमन हॉल के खुलने के साथ, T1 का संपूर्ण आगमन संचालन मौजूदा सुविधा से नए में स्थानांतरित हो जाएगा. हवाई अड्डे के अधिकारियों का कहना है कि T1 टर्मिनल पर नया आगमन 8,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कवर किया गया है और चार नए बैगेज रिक्लेम हिंडोला से लैस है.

ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन (LEED) के हरित भवन मानकों में वैश्विक नेतृत्व के हिस्से के रूप में हवाई अड्डे को एक हरे रंग की इमारत के रूप में भी बनाया गया है, जिसमें समग्र संरचना में एक दिन के उजाले की अवधारणा शामिल है. यह नई संरचना दिन के दौरान पर्याप्त धूप की अनुमति देने और बिजली की खपत को कम करने के लिए कांच के पैनलों का उपयोग करेगी.

नया आगमन भवन T1(C) की तुलना में T1(D) के करीब स्थित है और नए टर्मिनल से प्रतिवर्ष 40 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है. फिलहाल इंडिगो और स्पाइसजेट टी1 से उड़ानें यहां से संचालित की जा रही हैं.

We are ready to welcome you with a new and enhanced arrival experience, w.e.f 24th Feb 0001 hrs, few designated domestic @flyspicejet & @IndiGo6E flights will arrive at Terminal-1, New Arrival Building. #DelhiAirport #Terminal1 pic.twitter.com/ySr0qXfJMg

— Delhi Airport (@DelhiAirport) February 23, 2022