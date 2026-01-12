  • Hindi
दिल्लीवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं पड़ती जरूरत, फ्री में डोरस्टेप मिलती है ये 40 सर्विस,जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की थी.इसके तहत एक कॉल पर अधिकारी और सेवा से जुड़े लोग आपके घर पहुंचेंगे और आपका काम कराएंगे. इससे जनता को ना तो लंबी-लंबी लाइन में लगने की जरूरत होगी और ना ही दलाल उनका शोषण कर पायेंगे.

दिल्ली सरकार की इस स्कीम में 7 अलग-अलग डिपार्टमेंट की 40 सर्विस शामिल हैं.

आज के समय में हर काम या सर्विस के लिए किसी न किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. बैंक में नया अकाउंट खुलवाना हो, तो PAN कार्ड चाहिए. नया सिम कार्ड लेना हो, तो आधार मांगा जाता है. किराये पर घर लेना हो, तो कई जगहों पर रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है. किसी रिजर्वेशन का लाभ लेना है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है. शादी के बाद सरनेम बदलवाना हो, तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए.वहीं, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है.

कई बार लोग इन कामों और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन काम होता नहीं है. दिल्ली में ऐसे लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री डोरस्टेप सर्विस शुरू की थी.

क्या है डोरस्टेप सर्विस?
दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने डोरस्टेप सर्विस की शुरुआत की थी. इसमें कुल 40 पब्लिक सर्विस हैं, जिनके लिए आम आदमी को किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. एक कॉल पर अधिकारी और सेवा से जुड़े लोग आपके घर पहुंचेंगे और आपका काम कराएंगे. इससे जनता को ना तो लंबी-लंबी लाइन में लगने की जरूरत होगी और ना ही दलाल उनका शोषण कर पायेंगे.इन कामों के लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी होगी. यानी ये 40 सर्विस बिल्कुल मुफ्त है.

लिस्ट में कौन-कौन सी सर्विस शामिल?
दिल्ली सरकार की इस स्कीम में 7 अलग-अलग डिपार्टमेंट की 40 सर्विस शामिल हैं:-

रेवेन्यू डिपार्टमेंट

  • कास्ट सर्टिफिकेट(SC/ST/OBC).
  • इनकम सर्टिफिकेट.
  • डोमिसाइल सर्टिफिकेट.
  • लैंड स्टेटस रिपोर्ट.
  • जमीन का रजिस्ट्रेशन.
  • लाइफ सर्टिफिकेट.
  • बैंकरप्टसी सर्टिफिकेट

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

  • लर्निंग/पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस.
  • ट्रांसफर ऑफ व्हीकल ओनरशिप.
  • व्हीकल RC का एड्रेस अपडेट.
  • NOC

दिल्ली जल बोर्ड(DJB)

  • नया वॉटर कनेक्शन.
  • नया सीवर कनेक्शन.
  • म्यूटेशन.
  • डिस्कनेक्शन.

सोशल वेलफेयर सर्विस

  • ओल्ड एज पेंशन स्कीम.
  • विकलांगता पेंशन.

वीमेन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट

  • मैरिज रजिस्ट्रेशन.
  • मैरिज सर्टिफिकेट.
  • बर्थ सर्टिफिकेट.
  • डेथ सर्टिफिकेट.

राशन डिपार्टमेंट

  • राशन कार्ड.
  • राशन कार्ड में नए मेंबर का नाम जोड़ना.

लेबर डिपार्टमेंट

  • श्रमिकों से जुड़ी तमाम तरह की सर्विस

हेल्थ डिपार्टमेंट

  • हेल्थ चेकअप.
  • इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (एंबुलेंस)

कैसे ले सकेंगे इस सर्विस का फायदा?

  • इसके लिए दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करें.
  • मोबाइल सहायक (Mobile Sahayak) के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें.
  • सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच आवेदक मोबाइल सहायक के साथ अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं.
  • आपको Mobile Sahayak की फीस 50 रुपये देनी होगी. बाद की सर्विस फ्री है.
  • आपके दिए गए पते पर मोबाइल सहायक तय समय पर आपको जरूरी फॉर्म दे जाएगा. फिर इस भरे हुए फॉर्म को डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ ले जाएगा.
  • मोबाइल सहायक ही आपका फॉर्म संबंधित डिपार्टमेंट में जमा कर देगा.
  • आपका काम हो जाने पर संबंधित सर्टिफिकेट आपको तय समय पर घर पर ही डिलिवर कर दिया जाएगा.

ट्रांसपिरेंसी पर जोर
अगर आपने दिल्ली सरकार की सेवा के लिए हेल्पलाइन पर कॉल किया है, तो कंपनी जिस एम्प्लॉयी को आपके घर भेजेगी वह आपकी सुविधा के हिसाब से आपके घर आएगा.कंपनी का मोबाइल सहायक आपके सामने ही दिल्ली सरकार की साईट पर अपलोड किया जाएगा. अगर प्रमाण पत्र की जरूरत के हिसाब से बायोमीट्रिक जांच की जरूरत होगी तो उसकी मशीन भी उसके पास होगी.

दिल्ली में बनेंगे कॉल सेंटर
डोरस्टेप सेवा के लिए दिल्ली के 11 जिले में 11 कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है. हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पहले जानकारी ले सकेंगे. फिर आपको जिस विभाग की जानकारी या सुविधा चाहिये, उस बारे में जान सकते हैं.

अगर ऑनलाइन मोड से काम करना हो तो?
डोरस्टेप सर्विस के चालू होने के बाद भी ऑनलाइन सर्विस पहले की तरह काम कर रही हैं. आप अगर खुद से ऑनलाइन मोड के जरिए ये काम करवाना चाहते हैं, तो बिना किसी रोकटोक के कर सकेंगे.

