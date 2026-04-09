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दिल्ली में मेट्रो-नमो भारत स्टेशन के पास सस्ते फ्लैट! चूक न जाए ये मौका, जानिए क्या है नई हाउसिंग स्कीम
दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि उसका घर मेट्रो स्टेशन या सार्वजनिक परिवहन के करीब हो. सरकार की नई आवास योजना इस सपने को हकीकत में बदलने में आपकी मदद कर सकती है.
दिल्ली जैसे महानगर में अपना घर होना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, लेकिन आसमान छूती कीमतों ने इसे आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया था. अब केंद्र सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति में क्रांतिकारी बदलाव कर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है. इस योजना के केंद्र में बेहतर कनेक्टिविटी और किफायती आवास है.
क्या है TOD नीति और क्यों है खास?
टीओडी (TOD) का सरल अर्थ है सार्वजनिक परिवहन के मुख्य केंद्रों, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर के आसपास रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों को विकसित करना. सरकार का लक्ष्य है कि लोग जहां रहें, वहीं से कुछ ही कदमों की दूरी पर उन्हें परिवहन के साधन मिल जाएं.
नई नीति के तहत मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में सघन विकास किया जाएगा. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लोगों को घर से निकलते ही वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
207 वर्ग किलोमीटर का ‘नया दिल्ली’ मॉडल
सरकार ने दिल्ली के लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इस योजना के लिए चिन्हित किया है. यह कोई छोटा इलाका नहीं है. इसमें दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है. पहले जो इलाके इस नीति से बाहर थे, उन्हें भी अब जोड़ लिया गया है.
अनधिकृत कॉलोनियों का कायाकल्प
लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियां और लैंड पूलिंग वाले इलाके शामिल हैं, अब विकास की मुख्यधारा में आएंगे. इससे इन पिछड़े इलाकों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का स्तर सुधरेगा.
नीति के 5 बड़े बदलाव
सरकार ने विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए नियमों को काफी लचीला और प्रभावी बनाया है, जो घर खरीदारों के हक में हैं-
- छोटे प्लॉट पर भी निर्माण- अब मात्र 2000 वर्ग मीटर के छोटे भूखंडों पर भी टीओडी के तहत प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकेंगे.
- ज्यादा एफएआर- 2000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर, जहां 18 मीटर चौड़ी सड़क है, वहां 500 एफएआर तक की अनुमति होगी. इसका मतलब है कि कम जमीन पर ज्यादा मंजिलें और ज्यादा फ्लैट्स बन सकेंगे.
- आवास पर जोर- कुल निर्माण का 65% हिस्सा अनिवार्य रूप से रिहायशी होगा. इससे बाजार में फ्लैट्स की उपलब्धता बढ़ेगी.
- किफायती फ्लैट्स की प्राथमिकता- योजना में 100 वर्ग मीटर तक के छोटे और मध्यम आकार के फ्लैट्स बनाने पर जोर दिया गया है, जो सीधे तौर पर मिडिल क्लास बजट में फिट बैठते हैं.
- मिक्स लैंड यूज- बाकी 35% हिस्से में से 10% क्षेत्र दुकानों और कमर्शियल सुविधाओं के लिए होगा, ताकि लोगों को दूध, राशन और अन्य जरूरतों के लिए दूर न जाना पड़े.
ट्रैफिक, प्रदूषण और लाइफस्टाइल पर असर
यह सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं, बल्कि दिल्ली को रहने लायक बनाने की एक कोशिश है. जब लोग स्टेशनों के पास रहेंगे, तो वे निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे. सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी, तो दिल्ली की जहरीली हवा से भी राहत मिलेगी. स्टेशन के पास ऑफिस और घर होने से पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जो सेहत और शहर के ट्रैफि, दोनों के लिए बेहतर है.
दिल्ली में आवास की समस्या का समाधान केवल घर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें पहुंच के भीतर बनाना है. सरकार की यह संशोधित टीओडी नीति न केवल जमीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेगी, बल्कि दिल्ली के शहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देगी. आने वाले वर्षों में, मेट्रो की पटरियों के साथ-साथ हजारों परिवारों के अपने घर का सपना भी दौड़ता नजर आएगा.
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