Hindi Business Hindi

Delhi Rekha Gupta Government Major Changes In Ration Card Pds System Rules

दिल्ली में बदल गया राशन कार्ड को लेकर ये नियम, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री में चावल और गेहूं, समझ लें अपने काम की बात

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाखों लोगों को सस्ता राशन दिया जाता है. समय-समय पर सरकार इसमें बदलाव करती रहती है, ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को रोका जा सके और गरीबों तक मदद पहुंचे.

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने और जारी करने के लिए इनकम पैमाना बढ़ा दिया है.

आधार कार्ड आने से पहले राशन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट हुआ करता था. इस कार्ड की मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिल जाता है, बल्कि ये कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं. राशन कार्ड के जरिए फ्री में चावल-गेहूं पाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, तो आपके लिए ये काम की खबर है. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब परिवार के मुखिया के नाम पर नहीं, बल्कि सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पर ही राशन कार्ड जारी होगा. साथ में जिन परिवार की एनुअल फैमिली इनकम 1.20 लाख रुपये हैं, उन्हें राशन नहीं मिलेगा.

दिल्ली राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत राशन कार्ड बनवाने और जारी करने के लिए इनकम पैमाना बढ़ा दिया गया है. पहले जहां सालाना इनकम की लिमिट 1 लाख रुपये थी. अब उसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है. यानी अब वही परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे, जिनकी कुल सालाना इनकम 1 लाख 20 हजार रुपये तक है. जिन परिवारों की इनकम इससे अधिक है, उन्हें सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस बदलाव का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है.

Ration Card में फैमिली मेंबर का नाम जोड़ने में आपको भी आ रही परेशानी? फॉलो करें ये आसान Process

किन्हें होगा फायदा?

नई व्यवस्था से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. जिनका राशन कार्ड इनकम बढ़ने की वजह से नहीं बन पा रहा था. बढ़ी हुई इनकम लिमिट से ऐसे परिवार अब सस्ते दाम पर गेहूं, चावल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री पा सकेंगे. इससे खासकर मजदूर वर्ग, दिहाड़ी कामगार और छोटे दुकानदारों को फायदा होने की संभावना है.

लाखों लोगों को मिलता है सस्ता राशन

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाखों लोगों को सस्ता राशन दिया जाता है. समय-समय पर सरकार इसमें बदलाव करती रहती है, ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को रोका जा सके और गरीबों तक मदद पहुंचे. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी राज्यों को पात्रता की जांच और नियम तय करने का अधिकार दिया गया है.

घर बैठे राशन कार्ड पर जुड़वाएं नए सदस्य का नाम

अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्‍य की एंट्री हुई है. या राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्‍य का नाम नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है. आप खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाकर आसान स्टेप्स में परिवार के नए सदस्य या सदस्यों का नाम जुड़वा सकते हैं. आप चाहें तो अपने स्‍मार्टफोन की मदद से घर बैठे परिवार के सदस्‍य के नाम राशन कार्ड में एड करवा सकते हैं.ये काम ऑफलाइन मोड पर भी आसानी से किया जा सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

Delhi की महिलाओं को 2500 रुपये लेने के लिए पहले करना होगा यह जरूरी काम, चुटकियों में मोबाइल से ही…

ऑनलाइन कैसे जुड़वाएं परिवार के सदस्यों का नाम?

अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाएं.

यहां दिल्ली की साइट का लिंक दिया गया है (https://nfs.delhigovt.nic.in/)

आपको लॉगिन आईडी बनानी होगी. अगर पहले से बनी हुई है, तो लॉगिन करें.

होम पेज पर आपको नए सदस्य का नाम जोड़ें या ‘Add New Member’का ऑप्शन दिखेगा.

इस पर क्लिक करें. नया फॉर्म खुल जाएगा.

अपने परिवार के नए सदस्य की सभी जानकारी भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी.

फॉर्म सब्मिट के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.

इससे आप पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते है.

फॉर्म और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा.

अगर सब सही रहा, तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा.

एक हफ्ते के अंदर पोस्ट के जरिए नया राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा.

मोबाइल ऐप से कैसे एड करेंगे परिवार के सदस्यों का नाम?

अगर आप घर बैठे परिवार के किसी सदस्‍य का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं, तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. क्योंकि इसकी पर OTP आएगी. इसके बाद आपको ये प्रोसेस करना होगा:-

अपने मोबाइल पर Mera Ration App 2.0 ऐप डाउनलोड कीजिए.

आपको आधार बेस्‍ड OTP को वेरिफाई करना होगा.

इसके बाद आपको ऐप के लिए पिन सेट करना होगा.

पिन सेट करने से बार-बार वेरिफ‍िकेशन नहीं करना पड़ता है.

लॉगिन हो जाने के बाद पेज खुल जाएगा.

आपको ऐप में फैमिली डिटेल्‍स का ऑप्शन मिलेगा.

इसपर क्लिक करते ही परिवार के मौजूदा सदस्‍यों की जानकारी आ जाएगी.

आपको ऐड न्‍यू मेंबर ऑप्‍शन को चुनना होगा.

एक फॉर्म खुलेगा, इसे सही-सही भरें.

सभी डॉक्‍यूमेंट्स स्‍कैन करके अपलोड कर दें.

सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

एप्‍लिकेशन ऑनलाइन जमा हो जाएगी.

रिसिप्ट नंबर से आप अपने फॉर्म का स्‍टेटस ऐप पर ही चेक कर पाएंगे. ऑफलाइन प्रोसेस करने का तरीका?

आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र में जाना होगा.

सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं.

नए सदस्य का नाम जुड़वाने वाला फॉर्म लेकर भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट एड करें.

अब एप्लिकेशन फीस जमा करें.

फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी आपको एक रिसिप्ट देंगे.

इस रिसिप्ट के जरिए आप वेबसाइट पर अपने एप्लिकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे. डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा.

सबकुछ सही होने पर परिवार के नए सदस्य का नाम कार्ड में जुड़ जाएगा.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

जब आप राशन कार्ड में नए मेंबर को शामिल करने की प्रक्रिया के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी. अगर नई बहू का नाम जुड़वाना है, तो उसका आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा. अगर नए बच्चे का नाम जुड़वाना है, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए.

सरकार रद्द करने जा रही 25 लाख राशन कार्ड, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नहीं है नाम? फ्री में गेहूं-चावल लेना है तो तुरंत कर लें ये काम