क्या फिर नोटबंदी? 2000 रुपये के नोट चलन से बाहर होने के ऐलान पर जानें क्या बोले वित्त सचिव...

Demonetisation Again? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार शाम (19 मई) को 2,000 रुपये के नोट (2000 Note News) को चलन से बाहर करने का ऐलान किया. हालांकि ये नोट फिलहाल चलते रहेंगे और इन्हें बैंक जाकर बदला जा सकेगा. अगर आपके पास भी 2000 रुपये का नोट है तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप 30 सितंबर तक बैंक जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. हालांकि एक बार में सिर्फ 20 हजार रुपये तक के नोट ही बदले जा सकेंगे. इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नोटबंदी है? इसका जवाब वित्त सचिव ने दिया है.

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि ये नोटबंदी नहीं है. 2,000 रुपये के नोट को सिर्फ रिप्लेस किया जा रहा है. 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा, इसलिए किसी को कोई तकलीफ नही होगी. उन्होंने कहा कि बैंक 30 सितंबर तक 2,000 के नोट को एक्सेप्ट करेंगे.