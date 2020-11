Diesel and petrol rate on 26 November: वैक्सीन के जल्द आने की अच्छी खबर की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़तोरी बनी हुई है. ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 9 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं. इस महीने में अभी तक कच्चे तेल के दाम में 30 फीसदी की बढ़तोरी देखी गई है. Also Read - Diesel-petrol rate today: लगातार 5वें दिन महंगे हुए डीजल-पेट्रोल, जानिए-अपने शहर में तेल के भाव

वहीं, घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में एक दिन स्थिर रहने के बाद आज फिर से महंगे हो गए हैं. Also Read - Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल, डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन बढ़े, अब एक लीटर के आपको इतने देने पड़ेंगे रुपये

बता दें, इसके पहले पेट्रोल-डीजल के दाम 48 दिन तक स्थिर रहे थे. सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. दिल्ली में पेट्रोल 11 पैसे और डीजल 21 पैसे महंगा हो गया है. Also Read - World wide Corona Fear: दुनियाभर में कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर लॉकडाउन के आसार, क्रूड और बेस मेटल्स में सुस्ती

इससे पहले पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई थी. 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कम हो चुके हैं. हालांकि, पेट्रोल के भाव पर कोई असर नहीं है. अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जबकि अगस्त में पेट्रोल और इसके पहले जुलाई माह में डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी.

जानिए- अपने शहर में तेल के भाव

दिल्ली में आज 26 नवंबर को पेट्रोल-डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं. ट्रोल के दाम कल के भाव 81.59 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 81.70 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं यानी 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह डीजल के दाम कल के भाव 71.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 71.62 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं. यानी 21 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है.

मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. मुंबई में पेट्रोल कल के दाम 11 पैसे बढ़कर 88.40 रुपये प्रति लीटर है. डीजल के दाम 22 पैसे बढ़कर 78.12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है.

कोलकाता में भी आज पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. पेट्रोल के भाव 11 पैसे बढ़कर 83.26 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 21 पैसे बढ़कर 75.19 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

इसी तरह चेन्नई में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हो गया है. पेट्रोल के दाम 10 पैसे बढ़कर 84.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 20 पैसे बढ़कर 77.08 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं.