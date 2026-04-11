मिडिल ईस्ट तनाव से तेल बाजार में उथल-पुथल, सरकार ने डीजल पर बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी
ईरान-अमेरिका और इजरायल जंग के बीच, केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं जेट फ्यूल (ATF) पर भी एक्सपोर्ट चार्ज 29.5 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. हालांकि, पेट्रोल पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह शून्य ही रखी गई है.
