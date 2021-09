Dish TV-Yes Bank Issue: शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से डिश टीवी और यस बैंक चर्चा में बने हुए हैं. इसकी वजह ये है कि यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स को हटाने की डिमांड की थी और उसके इस प्रस्ताव को प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म IiAS ने भी सपोर्ट किया था. लेकिन, अब Yes Bank और IiAS खुद ही अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं. उनपर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि Yes Bank की ऐसी डिमांड रखने की मंशा क्या है और IiAS भी उसे क्यों सपोर्ट कर रही है?Also Read - Weekly Stock Market Outlook 13 से 19 सितंबर : जानिए इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट अपडेट और कहां इन्वेस्ट करना होगा सेफ, वीडियो देखें

इसके अलवा सवाल ये भी है कि आखिर इसके पीछे दोनों की मंशा क्या है? दोनों के तरफ से अचानक ऐसी डिमांड्स क्यों की जा रही है? किसके कहने पर ये किया जा रहा है? और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या Yes Bank और IiAS किसी बड़े कॉरपोरेट घराने के इशारे पर ये सब कर रहे हैं?

Whose ‘Yes’ man and whose ‘Proxy’? Proxy advisory firm #IiAS, #YesBank fall into their own trap in #DishTV matter – Their actions under questionhttps://t.co/6QeXNhDr8S

— Zee Business (@ZeeBusiness) September 17, 2021