Dish TV-Yes Bank: डिश टीवी की प्रमोटर ग्रुप कंपनी ने शेयर ट्रांसफर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है. अर्जी में अपील की गई है कि डिश टीवी पर कंट्रोल करने की कोशिश को रोका जाना चाहिए. JSGG Infra Developers LLP ने हाई कोर्ट में याचिका दी है. JSGG इंफ्रा डिश टीवी प्रमोटर ग्रुप की एंटीटी है. हाल ही में एक और प्रमोटर कंपनी वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स LLP ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की है.

Yes Bank और IDBI ट्रस्टीशिप के खिलाफ जांच की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई नई याचिका में वित्त मंत्रालय, SEBI, यस बैंक को पार्टी बनाया गया है. इनके अलावा, एक्सचेंजेज, कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप, डिश टीवी को भी पार्टी बनाया है. इस मामले में डिश टीवी ने एक्सचेंजेज को हाई कोर्ट में केस की जानकारी दी है. कोर्ट से कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप और YES Bank के खिलाफ जांच की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में IDBI ट्रस्टीशिप के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है.

वोटिंग अधिकारों के इस्तेमाल को रोकने की मांग

डिश टीवी प्रमोटर कंपनी ने कहा है कि याचिका में वोटिंग अधिकारों के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई है. कंपनी का कहना है कि Yes bank को टेकओवर नियमों के खिलाफ वोटिंग का अधिकार मिला है. कंपनी ने कहा है कि इस तरह से डिश टीवी पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. इसे रोका जाना चाहिए.

‘सुनवाई पूरी होने तक शेयर ट्रांसफर पर अमल न हो’

कंपनी ने अपनी याचिका में अपील की है कि सुनवाई पूरी होने तक डिश टीवी के शेयर ट्रांसफर पर अमल नहीं होना चाहिए. बता दें, डिश टीवी और Yes bank तब से आमने-सामने हैं, जब से बैंक ने कंपनी के बोर्ड को संशोधित करने के प्रस्ताव के लिए शेयरधारकों की EGM के लिए अनुरोध करने के लिए एक नोटिस भेजा है. EGM अब 30 दिसंबर को होनी है.

Yes Bank के खिलाफ SEBI में भी शिकायत

इससे पहले डिश टीवी ने यस बैंक के खिलाफ SEBI में भी शिकायत दर्ज कराई थी. कंपनी ने सेबी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि Yes Bank ने ओपन ऑफर का ऐलान नहीं किया है, यह अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन है. जवाहर गोयल की डिश टीवी ने SEBI से कहा, बैंक ने डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन सर्विस प्रोवाइडर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने की मांग की थी. डिश टीवी ने आरोप लगाया है कि Yes Bank ने मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का प्रस्ताव देकर मैनेजमेंट कंट्रोल चाहता है. लेकिन, इसके लिए अभी तक कोई ओपन ऑफर नहीं दिया है.